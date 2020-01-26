رياضة | أخبار الأهلي اليوم السبت 25 / 1 / 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الأهلي اليوم السبت 25 / 1 / 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد النادي الأهلي اليوم السبت 25 يناير 2020، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم السبت 25 / 1 / 2020:

أخبار النادي الأهلي اليوم السبت

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

تلقى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، فاكسًا من إحدى شركات التسويق الخاصة للتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد مصدر داخل لجنة التخطيط بالأهلي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي"، أن العربي الكويتي يرغب في التعاقد مع حسين السيد ظهير أيسر الفريق، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وأضاف: "الأهلي تلقى صباح اليوم عرضًا من إحدى شركات التسويق، يُفيد برغبة العربي الكويتي، في التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي"

وتابع المصدر: "هناك أيضًا عرضًا من جانب الاتفاق السعودي لإسترداد اللاعب الذي لعب بين صفوفه عام ونصف، مرة أخرى، ولكن لم يتم البت في أمرة بشكل نهائي".

واختتم: "اللاعب يرفض العروض المحلية، ويتمسك بعدم اللعب لغير الأهلي، ويفضل الرحيل إلى الدوريات الخليجية من أجل رغبته في إثبات نفسه مرة أخرى".

موجز أخبار الأهلي اليوم

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

كشف عبد الرحمن مجدي وكيل صالح جمعة لاعب فريق النادي الأهلي عن مصير الأخير قبل غلق باب الانتقالات الشتوية الجارية في يناير.

وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي عدم حاجته الفنية لخدمات صالح جمعة في الفترة القادمة وفتح الباب أمام رحيله عن القلعة الحمراء.

وقال عبد الرحمن مجدي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" أن صالح جمعة لديه العديد من العروض المحلية بالدوري المصري ولكنه لم يحسم وجهته القادمة حتي هذه اللحظة.

وتابع:" نحاول تسويق صالح جمعة أيضاً في الخارج في دوريات لا ينتهي القيد فيها في أول فبراير القادم".

وعن إمكانية انتقال صالح جمعة إلى الغريم التقليدي الزمالك وحقيقة المفاوضات معه، قال مجدي :" اللعب لنادي الزمالك غير وارد على الاطلاق ولم يتحدث معه أحد من النادي الأبيض.. صالح جمعة مازال في عقده 3 سنين ونصف مع الأهلي ومن غير الوارد الانضمام له تمامًا".

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لخوض اختبار قوي أمام نظيره النجم الساحلي التونسي وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء غد الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وسيحاول السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأحمر إرباك النجم الساحلي التونسي بالدفع بعدة أوراق ربما لم تكن في حساب الأخير، خاصة أن تشكيل الأهلي الأساسي معروف حاليا للجميع.

ويسعى فايلر للدفع بنجم الأهلي وليد سليمان منذ البداية في تلك المباراة لرغبته في الاستفادة من خبراته الطويلة في كرة القدم الإفريقية ، بالإضافة إلى التمسك بخوض ياسر إبراهيم ورامي ربيعة بجانب بعضهما البعض على حساب أيمن أشرف.

كما يعود المالي أليو ديانج إلى التشكيلة الأساسية لرينيه فايلر في مباراة النجم الساحلي بعد تعرضه للإصابة في الفترة الأخيرة

أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم السبت 25 / 1 / 2020

الأهلي يعلن إعارة صلاح محسن إلى سموحة بعد مباراة النجم الساحلي

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استقر مسؤولو النادي الأهلي على إعارة صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر إلى نادي سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير الحالي.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن الأهلي عبر أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأحمر اتفق مع فرج عامر رئيس نادي سموحة على الاعلان عن إعارة صلاح محسن بشكل رسمي عقب مباراة النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد النادي الأهلي لمباراة النجم الساحلي غدً الأحد في الجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا باستاد السلام.

وخرج صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي من حسابات السويسري رينيه فالير المدير الفني للفريق الأحمر منذ توليه المهمة عقب رحيل الأوروجوياني مارتن لاسارتي.

عرض الأهلي لتجديد عقد شريف إكرامي

يناقش مسؤولو النادي الأهلي تجديد عقد الرباعي الكبار شريف إكرامي وحسام عاشور ووليد سليمان وأحمد فتحي عقب انتهاء مباريات الفريق الأحمر عقب مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادي الأهلي يجهز عرض من أجل تجديد عقد شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأحمر في الفترة القادمة.

وتراجع ترتيب شريف إكرامي في حراسة مرمى النادي الأهلي إلى المركز الثاني بعد تألق محمد الشناوي الحارس الأول بالفريق في الفترة الماضية واقتناع السويسري رينيه فايلر بالأخير في حماية عرين القلعة الحمراء.

ومن المنتظر أن يعرض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على شريف إكرامي تجديد عقده لمدة موسم واحد فقط مقابل 10 ملايين جنيه على أن يتم إلغاء بند 25% نسبة المشاركة في عقده ويحصل على قيمة راتب بالكامل.

ومن الأرجح أن يكون العقد الجديد لشريف إكرامي مع النادي الأهلي هو الأخير في مسيرته الكروية داخل القلعة الحمراء في الفترة القادمة.

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مفاجأة في قائمة الأهلي لمواجهة النجم الساحلي

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة ضيفه النجم الساحلي مساء غدًا الأحد على ستاد السلام الدولي.

وضمت قائمة الأهلي كلًا من :-

حراسة المرمى: شريف إكرامي – محمد الشناوي – علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي – محمد هاني – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – علي معلول – أيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي «أفشة» – وليد سليمان – محمود عبدالمنعم «كهربا» – حسين الشحات – أحمد الشيخ – جيرالدو.

خط الهجوم: جونيور أجايي – مروان محسن – أليو بادجي.

أول رد من الأهلي على العرضين المغريين لنجم الفريق

تلقى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ، عرضين مغريين للرحيل في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ورفض مسئولو النادي الأهلي أية عروض لنجم القلعة الحمراء ، أحمد فتحي في تلك الفترة، بسبب رغبة الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر في استمراره لحاجة الفريق لمجهوداته.

وتلقى الظهير الأيمن للأهلي أحمد فتحي عرضين أحدهما سعودي والآخر إماراتي من أجل ضمه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لكن الإدارة ترفض العروض المقدمة له.

ويأمل الأهلي ومدربه فايلر في الحفاظ على قوامه الأساسي خاصة في ظل المنافسة على البطولات المختلفة وأهمها الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.