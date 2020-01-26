شكرا لقرائتكم خبر عن اليماحي بطلاً لأولى جولات «الفورمولا 4» في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت مساء أول أمس، الجولة الأولى من بطولة الإمارات لزوارق «الفورمولا 4» على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي، بتفوق محمد اليماحي، الذي أحرز لقب هذه الجولة، بينما حل ثانياً سلطان الفلاحي، وثالثاً سلطان المزروعي. وقام بتكريم الفائزين مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، سالم الرميثي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | اليماحي بطلاً لأولى جولات «الفورمولا 4» في أبوظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.