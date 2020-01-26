الامارات | نادال: لم أستطع النوم قبل مشاهدة مباراة فيدرر الماراثونية

شكرا لقرائتكم خبر عن نادال: لم أستطع النوم قبل مشاهدة مباراة فيدرر الماراثونية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نجم التنس الإسباني، رافاييل نادال، المصنف الأول عالمياً: «لم أستطع النوم قبل مشاهدة المباراة الماراثونية بين السويسري روجيه فيدرر، واللاعب الأسترالي جون ميلمان»، على الرغم من أنه كان مرتبطا بخوض مباراة في اليوم التالي (صباح أمس)، ضمن الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

يذكر أن فيدرر، المصنف الثالث عالمياً، والثالث أيضاً في بطولة أستراليا، حقق فوزاً شاقاً على ميلمان بنتيجة 4/‏‏6 و7/‏‏6 (7/‏‏2) و6/‏‏4 و4/‏‏6 و7/‏‏6 (10/‏‏8)، في مباراة ماراثونية استغرقت أربع ساعات وثلاث دقائق، مساء أول من أمس، في أولى بطولات «غراند سلام»، وهي من الأربع الكبرى في العالم.

وحرص اللاعب الإسباني على مشاهدة المباراة بين فيدرر وميلمان، التي امتدت إلى ما قبل دقائق قليلة من الواحدة بعد منتصف ليل أول من أمس، بالتوقيت المحلي لملبورن.

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وعلق نادال على هذه المباراة الماراثونية قائلاً في تصريح صحافي: «شاهدت المباراة حتى الواحدة صباحاً، لم يكن من الممكن أن أنام قبل متابعتها، كانت مباراة حماسية ومثيرة في نهايتها، وكان من الممكن أن يحدث أي شيء».

يذكر أن نادال، تمكن من الفوز، أمس، بفوزه الكبير 6/‏‏1 و6/‏‏2 و6/‏‏4 على مواطنه بابلو كارينو بوستا، وتأهل نادال المصنف الأول للبطولة بجدارة إلى الدور الرابع (دور الـ16)، وهي البطولة التي أحرز لقبها مرة واحدة سابقاً، في 2009. ويتطلع نادال إلى معادلة رصيد فيدرر من ألقاب في بطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى حيث يستحوذ فيدرر على 20 لقباً مقابل 19 لقباً لنادال.