الامارات | المنتخب يخسر أمام الرادسي التونسي في «سلة دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يخسر أمام الرادسي التونسي في «سلة دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرّض المنتخب الوطني لكرة السلة لخسارة مفاجئة أمام فريق الرادسي التونسي، بفارق 10 نقاط وبنتيجة 71-81، في المباراة التي جمعتهما، أمس، لحساب الجولة الثالثة من دوري مجموعات بطولة دبي الدولية، المقامة حالياً في نسختها الـ31 على صالة نادي شباب الأهلي في دبي، وينافس على ألقابها 11 من نخبة المنتخبات والأندية الآسيوية والإفريقية.

كما شهدت الجولة تحقيق فريق سلا المغربي انتصاره الثاني على التوالي، بفوزه على فريق الجامعة الأميركية في دبي بواقع 91-84، لحساب المجموعة الأولى.

وبنتائج الجولة، تجرع المنتخب الوطني الهزيمة الثانية على التوالي في البطولة، التي أودت به لاحتلال المركز الرابع في المجموعة الثانية برصيد نقطتين، فيما حقق الرادسي انتصاره الثاني على التوالي، ليفرض نفسه شريكاً مع مايتي سبورت الفلبيني في صدارة فرق المجموعة، برصيد أربع نقاط لكل منهما.

وعلى صعيد المجموعة الأولى، انفرد سلا المغربي بصدارة فريق المجموعة برصيد أربع نقاط من انتصارين، فيما تجرع الجامعة الأميركية خسارته الثانية على التوالي، ليبقى في المركز الرابع لفرق المجموعة برصيد النقطتين.

جاءت البداية قوية في لقاء المنتخب الوطني والرادسي التونسي، بعد أن انتهت الفترة الأولى بالتعادل 20-20، إلا أن الفترة الثانية شهدت تبادلاً في السيطرة على نتيجتها، بعد أن تقدم الفريق التونسي خلال الدقائق الأولى بفارق أربع نقاط، وتلاه نجاح المنتخب في العودة بالفارق مع نهاية الشوط الأول، إلى النقطة الواحدة بنتيجة 40-39، لتدخل المباراة في شوطها الثاني، الذي عرف من خلاله فريق الرادسي كيفية استعادة زمام المبادرة وإنهاء الفترة الثالثة لمصلحته بواقع 19-17، ليكمل مشواره نحو الفوز بالمباراة، بحسم الفترة الرابعة بفارق مريح بواقع 22-15.

ممثلا السلة السورية يطلبان التعويض في اليوم الرابع

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يطلب ممثلا السلة السورية، فريقا الوثبة الحمصي والاتحاد الحلبي، اليوم، تعويض البداية المتعثرة، ضمن مباريات اليوم الرابع، حين يواجه الوثبة في الخامسة عصراً فريق الجامعة الأميركية بدبي في لقاء لحساب المجموعة الأولى، ويتبع في السابعة بلقاء الاتحاد مع الرادسي التونسي الذي يُقام لحساب المجموعة الأولى. وقدّم الوثبة أداءً لافتاً في ظهوره الأول تاريخياً بالبطولة، رغم تعثره أول من أمس، أمام مايتي سبورت الفلبيني «87-91» في مباراة فرط فيها لاعبو الفريق السوري بفرصة الفوز، خصوصاً أن الفريق الحمصي دخل الدقيقة الأخيرة من المباراة متقدماً بفارق ثلاث نقاط لمصلحته قبل أن ينجح الفريق الفلبيني في حسم المباراة. وبالصورة ذاتها، فرط الاتحاد الحلبي في فرصة حصد نقاطه الأولى بالبطولة، بعد أن نجح منافسه هوبس اللبناني في الثواني الأخيرة بقلب النتيجة لمصلحته وحسم المباراة «77-72».

الرياضي وسلا في مهمة صدارة المجموعة الأولى

يحمل لقاء حامل اللقب الرياضي اللبناني ومنافسه سلا المغربي، الذي يُقام في التاسعة من مساء اليوم، عنوان صدارة المجموعة الأولى، خصوصاً أن الفريقين كانا قد فازا في مباراتيهما الأولى، إذ فاز الرياضي في الجولة الأولى على مايتي سبورت الفلبيني «96-78»، وتفوق سلا على حساب بطل الأندية العربية فريق الاتحاد السكندري المصري «87-86».

ولحساب المجموعة ذاتها، وفي الثالثة ظهراً، يدخل الاتحاد السكندري في مواجهة صعبة أمام هوبس اللبناني، خصوصاً أن الفريق المصري يطلب التعويض، يقابل ذلك حظوظ مشروعة لهوبس لتحقيق انتصاره الثاني.

شهدت الجولة الثالثة تحقيق سلا المغربي انتصاره الثاني على التوالي، بفوزه على فريق الجامعة الأميركية 91-84.

الخسارة أمام الرادسي التونسي أودت بالمنتخب إلى احتلال المركز الرابع برصيد نقطتين.