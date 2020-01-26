الامارات | حسن زهران: قرارات التحكيم تُنفذ على لاعبين وأندية دون آخرين

شكرا لقرائتكم خبر عن حسن زهران: قرارات التحكيم تُنفذ على لاعبين وأندية دون آخرين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا مدافع عجمان، حسن زهران، حكام مباريات كرة القدم إلى عدم «الكيل بمكيالين» في مباريات دوري الخليج العربي، مشدداً على أن هناك قرارات تُنفذ على لاعبين وفرق ولا تنفذ على آخرين.

وتعرض حسن زهران للطرد المباشر في مباراة الجزيرة التي أقيمت، الخميس الماضي، في الجولة 13، من قبل الحكم الدولي، عمار الجنيبي، لإعاقته اللاعب البرازيلي كينو، ما دفع فريقه لخوض الشوط الثاني كاملاً بـ10 لاعبين.

وقال زهران لـ«الإمارات اليوم»: «لا توجد أي مشكلات لي مع التحكيم على الإطلاق، وأحترم معظم القرارات التي تصدر عنهم، ما حدث لي في مباراة الجزيرة استوقفني بعض الشيء، الخطأ ضد لاعب الجزيرة كان هو الأول لي في المباراة، ومع ذلك قوبل بالبطاقة الحمراء، هل لو حدث مثل هذا الخطأ مع لاعبين آخرين كانوا سيعاقبون بتلك القرارات؟ هذا التساؤل مهم ويدفعني لدعوة الصافرة إلى عدم الكيل بمكيالين على مستوى اللاعبين والفرق، وأضاف: «حكم المباراة وحكام تقنية الفيديو (الفار) اعتبروا أن لاعب الجزيرة كان في وضعية انفراد بالمرمي، رغم وجود مدافع آخر من عجمان بالقرب من اللعبة، (وليد اليماحي)، وبالتالي نظرياً لا يبدو كينو في حالة انفراد صريحة بالمرمى، من داخلي أتحفظ كثيراً على القرار خصوصاً أنه كان من الممكن أن يؤثر في عجمان، ويفقده النقاط الثلاث»، وكان حسن زهران قد نال بطاقة حمراء في إحدى مباريات البرتقالي في كأس الخليج العربي.، وأشار بقوله: «الأغرب أن حكام تقنية الفيديو استدعوا حكم المباراة في قرار طردي، ولم يستدعوه في ضربة الجزاء التي احتسبت علينا في نهاية الشوط الثاني، رغم أن اللعبة تستحق المتابعة، لأن الحارس، علي الحوسني، لم يتلامس مع لاعب الجزيرة، وكان من باب أولى في تلك اللعبة أن يتم التأكد منها حتى لا نتضرر، لكن مع الأسف (الفار) لم يتدخل، دون معرفة سبب وجيه في ذلك». وطالب زهران في ختام تصريحاته القائمين على «الصافرة» بأن يركزوا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، ومع صعوبة المباريات في مرحلة الإياب من الدور الثاني، حتى لا يؤثر ذلك في ما تبذله الأندية من جهود لتحسين وضعيتها في جدول الدوري. ووضع الغياب المؤكد لمدافع عجمان، حسن زهران، عن تشكيلة فريقه لمباراة بني ياس، المقررة يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الـ14 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، الجهاز الفني لعجمان بقيادة المصري أيمن الرمادي، في حالة من القلق إزاء النقص العددي الذي أصبح يسيطر على الخط الخلفي. واضطر مدرب عجمان إلى تعويض مركز حسن زهران في قلب الدفاع خلال مباراة الجزيرة، بعودة لاعب خط الوسط، عبدالله مال الله، لشغل هذا المركز، لعدم وجود مدافعين على دكة البدلاء. وغاب قلب الدفاع، راشد مال الله، عن صفوف البرتقالي في الفترة الماضية لاستدعائه إلى الخدمة الوطنية، كما غاب المدافع وحيد إسماعيل لعدم الجاهزية، وعلى أساسها غاب عن التشكيلة الأساسية والاحتياطية في مباراة الجزيرة.

- الخطأ ضد لاعب الجزيرة كان هو الأول لي في المباراة، ومع ذلك قوبل بالبطاقة الحمراء.