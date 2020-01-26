الامارات | أحمد خليل: «تحدي الذات» وراء طريقة احتفالي أمام الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خليل: «تحدي الذات» وراء طريقة احتفالي أمام الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مهاجم شباب الأهلي أحمد خليل أن طريقة احتفاله بهدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في شباك الشارقة، أول من مس، جاءت لوجود تحدٍّ مع نفسه أن يقدم الأفضل دائماً عندما يتواجد في المباريات، واصفاً مواجهة الشارقة بأنها ستكون من المباريات المميزة في مشواره، مشيراً إلى أنه رغم دخوله في فترة الستة أشهر الأخيرة في عقده، فإن عقده مع شباب الأهلي لم يجدد حتى الآن، مضيفاً: «هذا الأمر سيأتي في وقته، ولا أفكر حالياً في هذا الأمر، وإنما في تقديم الأفضل دائماً»، مؤكداً تلقيه عروضاً أخرى لكنه لم يكشف عنها.

واحتفل أحمد خليل على طريقته الخاصة بعد هدفه الثاني، إذ قام بخلع قميصه قبل أن يتجمع حوله زملاؤه في فرحة عامرة سيطرت على الجميع.

وقال أحمد خليل في تصريحات صحافية عقب فوز شباب الأهلي على الشارقة 3-2، أول من أمس في الجولة 13 من الدور الأول «قبل مباراة الشارقة كنت قد تحدثت بأنني سأتواجد في المباراة بشكل أساسي، لكن الإصابة حرمتني التواجد ضمن الـ11، لكنني وُفقت في تسجيل هدفين من ركلتي جزاء (80) و(86) وخروج فريقي فائزاً.

وأضاف: «عندما تكون متصدراً أو منافساً تسعى دائماً للأفضل، أشكر اللاعبين والجهاز الإداري، وقد تجاوزنا بهذا الفوز الشارقة الذي يعد منافساً لشباب الأهلي على الصدارة، وكوننا نلعب مع فريق منافس مثل الشارقة ونفوز عليه فإن ذلك يعد خطوة إيجابية بالنسبة للفريق، وبالنسبة لنا كلاعبين فإن الكرة حالياً في ملعبنا وعلينا الاجتهاد وتقديم الأفضل».

وبدت جماهير شباب الأهلي عقب مباراة الشارقة سعيدة بعودة أحمد خليل للتألق مجدداً وتسجيل الأهداف.

وتابع: «أقول لجمهور شباب الأهلي إن حديثي دائماً في الملعب، وعليهم أن يضعوا ثقتهم في شخصي عندما أكون متواجداً في الملعب، وأعدهم بأن أقدم الأفضل».

وأوضح: «وفقت في قيادة فريقي للفوز، واللاعبون الكبار دائماً يبرزون في المباريات الكبيرة، وأحاول دائماً أن أظهر بالشكل المطلوب».

ورداً على سؤال عن إحساسه وهو يتصدى لركلتي جزاء على التوالي في توقيت حساس من المباراة، قال خليل: «بالتأكيد هذا ليس بالأمر السهل، لكنني دائماً أسعى للأفضل، ودائماً عندما أتواجد في المباريات أسعى لتغيير الصورة».

أروابارينا: شخصية شباب الأهلي ظهرت في المواقف الصعبة

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وصف مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، مباراة فريقه أمام الشارقة بأنها جاءت متكافئة من الفريقين، خصوصاً في ظل المنافسة الشرسة بينهما على صدارة الدوري، لافتاً إلى أن المباراة كانت أيضاً صعبة على المدربين، مشيراً إلى أن فريقه حصد ثلاث نقاط مهمة، مشدداً على أن شخصية الفريق ظهرت في أداء اللاعبين في المواقف الصعبة، معتبراً أنه رغم حدوث بعض الأخطاء البسيطة لاسيما على صعيد لاعبي خط الوسط فإنهم يتعلمون من مثل هذه الأخطاء، وسيعملون على علاجها مثل عدم استغلال الكرات الثابتة في بعض الأحيان.

وقال في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «سعيد بالنتيجة وبأداء اللاعبين، وأهنئ الجميع على المجهود والمستوى الذي قدموه في المباراة والروح القتالية التي تحلوا بها خلال المباراة».

وأشار إلى أن التغييرات التي أجراها في الشوط الثاني كانت إيجابية.

ورداً على سؤال عما إذا كان لديه تخوف من أن اللاعب البديل أحمد خليل الذي تصدى لركلتي الجزاء وسجل منهما هدفين، كان يمكن أن يهدر ركلة الجزاء الثانية، أكد أن لديه ثقة مطلقة في اللاعبين المختصين في تنفيذ كلات الجزاء.

العنبري: الحديث عن التحكيم مضيعة للوقت

أكد مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري، أن الفرصة لاتزال مواتية للشارقة والعين والجزيرة للمنافسة في الدوري، مشيراً إلى أن فريقه قدم مردودا جيدا حتى الدقيقة «75»، مشدداً على أن الحديث عن التحكيم مضيعة للوقت، واصفاً طرد لاعب الفريق محمد عبد الباسط بأنه نقطة التحول في المباراة لمصلحة شباب الأهلي، مشيراً إلى أنه لسوء حظ فريقه أن تكون هناك ركلة جزاء لشباب الأهلي بعد الطرد مباشرة.

وقال العنبري خلال المؤتمر الصحافي: «شباب الأهلي يعد حالياً أفضل فرق الدوري، والفريقان قدما مباراة قوية».

وعما إذا كان إشراكه للمحترف الجديد البرازيلي كايو يعد مغامرة، أكد أن اللاعب قدم مردودا جيدا حتى لحظة خروجه.

وبسؤاله عن رأيه في ركلتي الجزاء، أكد أنه ليس لديه تعليق على التحكيم، واصفاً الحديث عن التحكيم بأنه مضيعة للوقت، وأن في كرة القدم عليهم تقبل النتائج.