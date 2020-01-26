الامارات | حارسة العين سلامة الظاهري تطالب خالد عيسى بمباراة تحدٍّ

شكرا لقرائتكم خبر عن حارسة العين سلامة الظاهري تطالب خالد عيسى بمباراة تحدٍّ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت قائدة وحارسة مرمى فريق العين للسيدات لكرة القدم، سلامة الظاهري، أنها ستحافظ على نظافة شباكها إذا ما خاضت مباراة تحدٍّ مع حارس فريق العين، خالد عيسى، معربة عن أملها أن يستجيب الأخير لطلبها، مشيرة إلى أنها ستستثمر في هذا التحدي كل خبراتها التي اكتسبتها من مراقبتها للحارس خالد عيسى، في المباريات التي تداوم على حضورها في استاد هزاع بن زايد.

وقالت سلامة لـ«الإمارات اليوم»: «لدي كلمة أريدها أن تصل للحارس خالد، أريد أن أواجهه في مباراة كرة قدم، هو صحيح قدوتي كحارس مرمى، ولديه خبرة طويلة في الملاعب بعكسي أنا، إذ بدأت ممارسة كرة القدم قبل ثلاثة أشهر، لكني أتحداه بأن أواجهه في مباراة، ونرى من سيتقبل أكبر عدد من الأهداف».

وأضافت الظاهري: «أتمنى أن يوافق الحارس خالد على طلبي هذا، أعدكم بأنني سأكون على قدر التحدي كما سأكون أقوى منه».

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وتقول سلامة الظاهري إن علاقتها بكرة القدم ليست جديدة، وإنها منذ الصغر تشجع العين وتحضر جميع المباريات التي تقام في استاد هزاع بن زايد، وأضافت: «أحضر كل المباريات، حينما أكون داخل الاستاد فإن تركيزي يكون على الحارس خالد عيسى، لأنني أريد التعلم منه، هو قدوتي في حراسة المرمى».

وقالت: «لم يحدث أن التقيت معه من قبل، لكن أتطلع للقائه في تحدٍّ، لدي درجة عالية من التعلم السريع من الآخرين».

وحول الصعوبات التي واجهتها خلال مسيرتها، قالت سلامة الظاهري: «في بداية ممارستي لكرة القدم كنت أتخوف من الاشتراك مع المنافسين في الكرات الأرضية، حتى لا يصاب وجهي، لكن الآن تخطيت هذا الأمر وأصبحت أكثر تمرساً واحترافية وقادرة على أن أقدم نفسي بشكل جيد في المباريات».