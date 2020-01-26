الامارات | «عقلية رازوفيتش» تحطم رقم الظفرة القياسي في الدور الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن «عقلية رازوفيتش» تحطم رقم الظفرة القياسي في الدور الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حطم فريق الظفرة رقمه القياسي السابق الخاص بجمعه أكبر عدد من النقاط في الدور الأول من دوري الخليج العربي، والتي كانت قد وصلت إلى 19 نقطة في موسم 2016-2017، إذ نجح في اختتام مرحلة الذهاب من الموسم الحالي برصيد 23 نقطة، أهلته للحصول على المركز الخامس وبفارق نقطة واحدة فقط عن الشارقة صاحب المركز الثاني، وهو ما يرسل إشارات واضحة لدخوله كطرف جديد في صراع المراكز الأربعة المؤهلة لدوري أبطال آسيا.

وحقق الظفرة طفرة واضحة تحت قيادة مدربه الصربي فواك رازوفيتش، الذي يقود الفريق للموسم الثاني على التوالي، بفضل فلسفته التي غيرت من عقلية اللاعبين من فريق ينافس على البقاء في وسط الترتيب لفريق ينافس على المراكز المتقدمة، كما أن الفريق حالياً تأهل للدور ثمن النهائي لكأس رئيس الدولة ليسير بذلك في طريق تكرار انجاز العام الماضي، حينما ظهر في نهائي «أغلى الكؤوس» لأول مرة في تاريخه.

وأنهى الظفرة الدور الأول بفوز ثمين، أول من أمس، على حساب ضيفه الفجيرة بنتيجة 3-1 ليضع النقطة 23 في رصيده كأكبر عدد من النقاط يجمعها في الدور الأول خلال مشاركته في عصر الاحتراف، إذ شهدت مشاركته في النسخة الأولى موسم 200-2009 الحصول على 11 نقطة، واكتفى في الثانية بـ16 نقطة، وفي الثالثة بـ11 نقطة، بينما غاب في موسم 2011-2012 بسبب الهبوط، وسجل الفريق عند عودته في موسم 2012-2013 تقدماً ملحوظاً، إذ جمع 14 نقطة، بينما في الموسم الذي يليه استطاع أن يجمع 16 نقطة، لكنه تراجع في موسم 2014-2015 ليحصد 12 نقطة فقط، وواصل في الموسم التالي الاحتفاظ بالعدد ذاته من النقاط، وشكل موسم 2016-2017 علامة فارقة في تاريخ الظفرة، إذ جمع 19 نقطة كانت هي الأعلى في تاريخه، لكنه تعرض لانتكاسة في الموسم التالي، إذ اكتفى بجمع ثماني نقاط فقط لكنه نجا في نهاية الأمر من شبح الهبوط، وفي الموسم الماضي تمكن من إنهاء الدور الأول بـ14 نقطة.

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وخلال الموسم الحالي خاض الفريق 13 مباراة بالدور الأول، فاز في سبعة وتعادل في اثنتين وخسر ثلاث لقاءات، وسجل مهاجموه 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 16 هدفاً، وخرج الفريق بشباك نظيفة في مواجهتين، وخلال المباريات الـ13 مرر اللاعبون مجتمعين 3636 تمريرة، وقاموا بـ110 تسديدات من بينها 52 على المرمى، في حين وصلت نسبة استحواذهم على الكرة إلى 38%. ولدى الفريق حالياً فرصة كسر رقم قياسي آخر في عدد النقاط التي حصدها في موسم واحد، حينما استطاع في موسم 2012-2013 أن يحصد 36 نقطة بنهاية الموسم.

رازوفيتش: لا نفكر في المستقبل البعيد

نفى مدرب الظفرة، الصربي فواك رازوفيتش أن يكون تفكيره في الوقت الحالي منصباً على المستقبل البعيد والمركز الذي يمكن أن يحصل عليه فريقه في نهاية الموسم، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن عليهم من الآن التفكير في مباريات الدور الثاني. وقال رازوفيتش في مؤتمر صحافي: «اهتمامي في الوقت الحالي ينصب على مواجهة الجزيرة، خصوصاً أننا سنفتقد فيه خدمات اللاعب عبدالرحمن يوسف، عموماً حققنا فوزاً مهماً على الفجيرة وحصلنا على ما خططنا له في المباراة».

- أنهى الظفرة الدور الأول بفوز ثمين على حساب الفجيرة، ليضع 23 نقطة في رصيده.