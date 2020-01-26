شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة قوية لسان جيرمان قبل موقعة دورتموند بدورى الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان الفرنسى، ضربة قوية، فى إطار الاستعداد لمواجهة بوروسيا دورتموند الألمانى فى ذهاب ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا.

وقال النادى الباريسى فى بيان عبر موقعه الرسمى، إن ماركينيوس تعرض لإصابة فى العضلة ذات الرأسين أعلى الفخذ، خلال مشاركته فى مباراة ريمس، فى قبل نهائى كأس الرابطة.

وأضاف البيان أن اللاعب سيتعافى من إصابته، وسيكون جاهزا للمشاركة فى التدريبات بعد 3 أسابيع، ولكنه لم يتم حتى الآن معرفة مصيره من مواجهة دورى أبطال أوروبا المقبلة.

وتفتح هذه الإصابة الباب أمام التساؤلات، وإمكانية جاهزية اللاعب البرازيلى لمواجهة دورتموند المقرر لها 18 فبراير المقبل، والتى تعد من المباريات الهامة للغاية بالنسبة للنادى الباريسى نظرا لحاجته إلى جهود جميع اللاعبين بسبب رغبته فى المنافسة بقوة هذا الموسم على لقب دورى أبطال أوروبا فى محاولة لاقتناص اللقب الأغلى الذى يبحث عنه منذ سنوات طويلة.

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ويعد اللاعب البرازيلى أداة مهمة للمدرب توماس توخيل، الذى يوظفه فى خطى الدفاع والوسط، حيث يعتبر ماركينيوس من أهم اللاعبين المفضلين لدى المدير الفنى الألمانى حيث يشارك بصفة أساسية فى جميع مباريات باريس سان جيرمان خلال الفترة الماضية.

وكان فريق باريس سان جيرمان قد فاز على ريمس بثلاثية دون رد، ليتأهل لمواجهة أولمبيك ليون فى المباراة النهائية لكأس الرابطة.

على جانب آخر، يتمسك أتلتيكو مدريد الإسبانى ومسؤولوه بإتمام صفقة التعاقد مع إدينسون كافانى، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسى، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال إنريكى سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد، عبر برنامج «إل شرينجيتو» الإسبانى: «أتطلع لرؤية كبار النجوم فى صفوف أتلتيكو مدريد، وكافانى لاعب رائع».

وأضاف: «لا أعلم إلى أين ستنتهى الأمور، أعتقد أن المفاوضات مستمرة مع النادى الباريسى، ولن نعرف شيئا قبل اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية».

كان النادى الباريسى أعلن عن رغبة إدينسون كافانى فى الرحيل عن صفوف الفريق هذا الشهر، علما بأن تعاقده ينتهى بنهاية الموسم الجارى، ولكنه لا يزال مصيره معلقا بسبب رغبة توخيل فى بقاء اللاعب على دكة البدلاء ليكون بديلا لماورو إيكاردى بسبب بطولة دورى أبطال أوروبا.