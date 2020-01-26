شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يصدم «سيبايوس» ويرفض رحيله والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن مسؤولى نادى أرسنال رفضوا الطلب الذى تقدم به الإسبانى دانى سيبايوس، لاعب وسط الفريق، خلال الميركاتو الشتوى الجارى.
ويلعب «سيبايوس» مع أرسنال على سبيل الإعارة من ريال مدريد حتى نهاية الموسم، دون أحقية الشراء، ولكنه لم يتأقلم حتى الآن مع الجانرز ويرغب فى الرحيل.
وقالت الصحيفة إن «سيبايوس» طلب الرحيل عن أرسنال وإنهاء إعارته مبكرًا، وأبلغ المسؤولين فى النادى اللندنى بهذه الرغبة، وهو ما رفضته إدارة الجانرز بسبب الحاجة إليه حتى نهاية إعارته، التى تنتهى بنهاية الموسم.
وسبق أن أشارت تقارير إلى أن «سيبايوس» طلب من ريال مدريد التدخل لإنهاء إعارته فى أرسنال، ونقله إلى نادٍ آخر. وأكدت الصحيفة أن «سيبايوس» يحظى حاليًا باهتمام من قِبَل فالنسيا وريال بيتيس وميلان، ولكن يتوقف الأمر على قرار أرسنال.
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