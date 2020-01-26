شكرا لقرائتكم الأهلي يزيد من غموض إعارة صلاح محسن لسموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثار عدم إعلان النادي الاهلي عن رحيل صلاح محسن مهاجم الفريق لنادي سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية عل سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر العديد من علامات الاستفهام خاصة وأن النادي السكندري أعلن عبر رئيسه فرج عامر الحصول على خدمات الاعب على سبيل الإعارة.

مصدر في الاهلي ، قال لـ"الخليج 365" ان النادي وافق بالفعل على إعارة صلاح محسن لنادي سموحة لمدة ستة أشهر في ظل العلاقة القوية بين الاهلي والنادي السكندري كما أن اللاعب رحّب باللعب للفريق السكندري وبارك السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بهذه الخطوة لعدم حاجته لجهود المهاجم الشاب حالياً.

وأوضح المصدر أن عدم إعلان الاهلي عن إعارة صلاح محسن يرجع للخوف من تعرض أياً من لاعبي الفريق وخاصة في الخط الهجومي لإصابات قوية قد تُجبر الجهاز الفني على التراجع عن إعارة صلاح محسن، وشدد المصدر على أن الاهلي سيُعلن عقب مباراة النجم الساحلي غداً ، الأحد، ببطولة دوري أبطال أفريقيا إتمام إعارة صلاح محسن لسموحة .

وقال المصدر أن الاهلي اتفق مع سموحة على جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة وتم تأجيل الأعلان وإنتقال اللاعب رسمياً خوفاً من حدوث مُستجدات أهلاوية قبل غلق باب القيد في ميركاتو الشتاء قد تُعيد الحسابات الحمراء وتُجبر إدارة الأهلي على بقاء صلاح محسن.

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وشارك صلاح محسن مع المنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب في ثلاثة مباريات ودية، أمام تونس والجزائر، واستطاع أن يحرز هدفين، وشارك كذلك في مباراتين أمام السعودية وانضم لمنتخب المحليين وشارك في مباراة واحدة.

لعب أول مباراة له مع منتخب مصر الأول يوم 8 سبتمبر 2018 وكانت أمام النيجر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019، حين دفع به المدير الفني خافيير أجييري بديًلا في الدقيقة 57 بدلا من مروان محسن.

ويعد صلاح محسن أغلى لاعب فى تاريخ الدورى المصرى ينتقل بين ناديين محليين بعد انضمامه لصفوف الأهلى مقابل 38 مليون جنيه، حصل عليها نادى إنبى منذ موسمين، فى صفقة شهدت جدلا كبيرا بسبب القيمة المالية المرتفعة، بخلاف دخول الغريم التقليدى نادى الزمالك فى المفاوضات وقتها.