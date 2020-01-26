شكرا لقرائتكم الأندية المحتملة لمواجهة الزمالك في دور الثمانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتأهل بشكل رسمي بجاني الزمالك و مازيمبي كلاً من صن داونز و الوداد من المجموعة الثالثه، والترجي من المجموعة الرابعة و يتبقى بطاقة ثانيه يتصارع عليها كلاً من فيتا كلوب و الرجاء الذان سيلعبان امام بعضهما في الجولة الأخيرة القادمة من دور المجموعات.

وتتبقى المجموعة الثانيه التي لم تحدد منها الفريقين المتأهلان، فيوجد ثلاثة فرق لهم حظوظ في التأهل كمركز أول او ثان أو ثالث او الخروج و هم "الأهلي، النجم الساحلي، الهلال".

فستقام قرعة دور الـ8 بمواجهة الفرق أصحاب المراكز الأولى لأصحاب المركز الثانيه، بشرط أن لا يتقابل فريقين كانو في نفس المجموعة.



الأندية المحتملة لمواجهة الزمالك: Advertisements

-الترجي

- صن داونز أو الوداد، سيتقابلان الفريقين في الجولة السادسة و الأقرب للصعود كمركز أول صن داونز نظراً لأنه يحتل المركز الاول بفارق نقطتين عن الوداد و تعادل في لقاء الذهاب بالمغرب.

- من المحتمل أن يصعد أي فريق من الثلاثة كمركز أول "الهلال، الأهلي، النجم الساحلي"