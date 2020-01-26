شكرا لقرائتكم الزمالك: قيدنا كاسونجو ونفاضل بين هذا الثلاثى لحسم المقعدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك إنه قيد الكونغولى كاسونجو كابونجو العائد حديثا للفريق فى القائمة الأفريقية موضحا أنه يتبقى مقعدين للفريق الأبيض بدلا من محمود عبد المنعم "كهربا" وأيمن حفنى.

أضاف أمير مرتضى فى تصريحات لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك أن كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض سيختار إسمين من الثلاثي إمام عاشور وأحمد عيد ومحمود عبد الرحيم "جنش" لافتا إلى أنه سيحدد ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

أكد المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك على رفض ناديه الاستغناء عن أي لاعب من الفريق الأول، قائلا: "لن نبيع أو نُعير أى لاعب" متابعا: "نحتاج كافة عناصر الفريق بسبب البطولات العديدة التي نُشارك بها".

ويستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة يوم الثلاثاء في الجولة الـ 15 من الدوري المصري.