عبدالمجيد الصليهم لاعباً للنصر 3 أعوام

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، ضمه لعبدالمجيد الصليهم لاعب وسط نادي الشباب، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وذكر النصر في بيان له أن النادي تعاقد مع الصليهم بعقد يمتد لثلاث سنوات. ويعد الصليهم أول اللاعبين الذين يضمهم النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
ويتصدر النصر ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 33 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الهلال صاحب المركز الثاني.
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