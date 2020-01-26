شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح بطولة محمد مطر البلوشي في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسفرت مباريات الجولة الافتتاحية لبطولة المرحوم محمد مطر سالم البلوشي عن فوز فيرا سمارت على القوز 8-3 ونجوم الصفا على كاير سبورت 6-2 وتشارك في البطولة

8 فرق هي المرحوم بومطر وعائلة بومطر وفريق اتحاد الصفا والقوز وكاير سبورت وحديقة القوز ونجوم الصفا والسيب وفيرا سمارت وتلعب البطولة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع في منطقة القوز في دبي برعاية خالد آل علي وتضم اللجنة المنظمة جعفر فولاد رئيساً للجنة وخالد آل علي مديراً للبطولة وموسى احمد وعبدالله جمعة وعبدالله غلوم .

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