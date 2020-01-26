عزوز: التحكيم سبب خسارتنا من شباب الأهلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

قال عبدالعزيز محمد «عزوز» مدير فريق الشارقة عقب خسارة «الملك» أمام شباب الأهلي في ختام الجولة 13 من دوري الخليج العربي، إن الهزيمة لم تكن أمام «الفرسان» بل كانت بفعل فاعل.

وتابع: «حكم المباراة يتحمل المسؤولية في الخسارة، حيث أثرت قراراته المدهشة تأثيراً مباشراً في نتيجة المباراة، وإذا كان التحكيم بهذا الشكل والمستوى فعلى الدنيا السلام، لقد كانت المباراة تسير في مصلحة الشارقة الذي قدم مستوى جيداً ولكن تدخل الحكم أثر في النتيجة، وفي السابق كنا نقول ونردد إننا متمسكون بحكامنا المواطنين ولكن هل يريدوننا الآن أن نطالب بالحكام الأجانب ؟».

وتابع عزوز: ياترى هل لا يريدون للشارقة أن يفوز؟ لأن ماشاهدناه من حالتين لا يمكن أن تحتسب منهما ركلتي جزاء، فالأولى «مكاتفة» عادية، والثانية احتكاك أقل من عادي، وباختصار ما شاهدناه غير طبيعي خصوصاً أننا في عصر العودة إلى تقنية (الفار) لتصحيح الأوضاع ومعالجة الأخطاء فقد كانت لنا ركلة والتدخل على مهاجمنا كان بصورة أكبر وأكثر عنفاً من تلك التي احتسبت وسجل منها هدفان علينا، كما أن هدف شباب الأهلي الأول جاء من مخالفة غير صحيحة.