برشلونة يسقط في «ميستايا» بعد 13 عاماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق فالنسيا انتصاراً تاريخياً على برشلونة عندما هزمه 2-0 أمس في ملعبه «ميستايا» في الجولة ال12 من الدوري الإسباني لأول مرة منذ 13 عاماً.

وتعود آخر خسارة لبرشلونة في فالنسيا إلى عام 2007، قبل أن تتجدد أمس وسط عرض سيئ للفريق الكتالوني الذي استحوذ على الكرة 73% دون أن يشكل أي خطر حقيقي على مرمى منافسه.

وسجل أهداف فالنسيا جوردي ألبا (48 بالخطأ في مرماه) وماكسي جوميز (77).

وبهذه الخسارة يتجمد رصيد برشلونة عند 43 نقطة في صدارة ترتيب الليجا مؤقتاً، بانتظار مباراة ريال مدريد الذي يمتلك فرصة الصعود للمركز الأول في حال تعادله أو فوزه على مضيفه بلد الوليد اليوم.