خسارة الاتحاد السكندري والجماهير الفلبينية تحطم الأرقام القياسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

تواصل «بطولة دبي الدولية لكرة السلة»، اليوم، إثارتها بإقامة 4 مباريات جماهيرية مهمة، ستحدد نتائجها ترتيب المجموعتين بنهاية الدور التمهيدي للبطولة، وترشيح الفرق الأكثر قرباً من التأهل إلى الدور ربع النهائي في البطولة التي تقام منافساتها بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي حتى الأول من شهر فبراير/‏شباط المقبل.

وتعد مباراة فريق الرياضي اللبناني حامل اللقب مع سلا المغربي المقرر إقامتها في ختام سهرة اليوم هي الأقوى والأكثر إثارة بحكم تميز الفريقين، وامتلاكهما لأهم وأفضل النجوم.

أما باقي المباريات المقرر إقامتها اليوم فتجمع الأولى هوبس اللبناني مع الاتحاد السكندري في الثالثة عصراً، تعقبها في الخامسة مباراة الوثبة السوري مع الجامعة الأمريكية في دبي، ثم مباراة الاتحاد السوري مع الرادسي التونسي في السابعة.

وعلى صعيد المنافسات، فاجأ فريق سلا المغربي منافسه الاتحاد السكندري بطل العرب، ونجح بالفوز عليه (88-87) في الوقت الإضافي بعد مباراة تلاعبت بأعصاب الفريقين والجماهير حتى النهاية المثيرة التي شهدت ثلاثية رائعة من المحترف وايني امولد مع صافرة النهاية، وبهذا الفوز وضع الفريق المغربي أول نقطتين له في المجموعة الأولى.

وجاءت المباراة كما توقع لها قوية مثيرة من بدايتها، وحتى نهايتها؛ حيث أجاد فريق سلا في الدفاع، واستطاع أن يكسب الرهان في اللحظات الحاسمة، بينما أخفق الاتحاد السكندري في الناحية الهجومية التي غلب عليها طابع الاستعجال.

ولو عدنا لإحصاءات المباراة نجد أن سلا حقق 29 متابعة (ريباوند) منها 25 في الدفاع مقابل 37 متابعة للاتحاد منها 27 في الدفاع، و10 في الهجوم؛ وهي نسبة ضعيفة، وعلى مستوى الرميات الثلاثية سجل سلا 7 رميات من 17 محاولة من خارج القوس أي بنسبة 41% مقابل 10 ثلاثيات للاتحاد من 34 محاولة.

نفس المشهد يتكرر في مباراة بيرون مع الرادسي التونسي؛ حيث فاز الرادسي بفارق نقطة وبنتيجة (86 - 85)؛ حيث سجل الرادسي سلة الفوز مع صافرة النهاية.

وفي مباراة جماهيرية واصل مايتي الفلبيني إسعاد جماهيره بالفوز على الاتحاد السوري 77-72 وهو الفوز الثاني على التوالي مؤكداً جدارته لصدارة المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط.

وشهدت المباراة حضوراً جماهيرياً مميزاً، خاصة من أبناء الجالية الفلبينية في نفس الوقت الذي عادت فيه الجماهير السورية لتذكرنا بأيام الزمن الجميل؛ من خلال تشجيعها وأناشيدها الرائعة، وعلى الرغم من تقدم الاتحاد في الربع الأول 23 - 19 فإن الفريق الفلبيني تفوق في الفترتين الثانية 23- 9 والثالثة 17 - 15 وعاد الاتحاد وأنهى الربع الأخير لمصلحته 25 - 18، وسجل محترف الاتحاد الأمريكي أعلى سكور 30 نقطة بفارق نقطتين عن محترف الفريق الفلبيني اندريه.

وفي آخر مباريات أمس الأول كسب هوبس اللبناني فريق الوثبة السوري في الثواني الأخيرة 91 - 87 بعد مباراة مثيرة كادت نتيجتها تنحاز للفريق الحمصي لولا نجاح هوبس في استثمار الدقيقة الأخيرة، وتحويل خسارته إلى فوز مثير، سجل لاعب الوثبة مارسيلو أعلى سكور 27 نقطة.