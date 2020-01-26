«23 كابيتال» موّلت صفقتي جريزمان وفيليكس وربحت المليار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:ضمياء فالح

في مطعم فاخر في مايفير، لندن، اجتمع 4 أكبر وكلاء للاعبين لتناول العشاء، هم خورخي مينديز، ومينو رايولا، وجوناثان بارنيت، ودافيد ماناسيه.

العشاء لم يكن للحديث عن الصفقات وسوق الشتاء المشتعل، بل للاتفاق على آلية لمواجهة لوائح الاتحاد الدولي الجديدة التي تحدّ من دور الوسطاء في عمليات الانتقال، ومنها تحديد نسبة وكيل اللاعب ب10 في المئة من الصفقة.

انتقدت رابطة وكلاء اللاعبين لوائح فيفا الجديدة، وتخطط حالياً لرفع شكوى قانونية بدعوى أن «فيفا» لم تستشر الأعضاء قبل تغيير اللوائح القديمة؛ لذا طلبت عقد قمة طارئة لتفادي «لكمة لا يمكن الاستفاقة منها أبداً»، على حد وصف بطاقة الدعوة التي كشفت عنها صحيفة «التليجراف» الشهر الماضي.

وصعدت عوائد وكلاء اللاعبين لأول مرة في 2019 إلى ما فوق نصف مليار إسترليني، وفق بيانات نشرتها لجنة «إنترناشيونال ترانفسير ماتشنج سيستم» التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكشفت البيانات عن إنفاق أندية في إنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا أكثر من 80 في المئة من معدل إنفاقها السنوي على عمولة وكلاء اللاعبين، حتى أن الأندية البرتغالية دفعت نصف قيمة الصفقة للاعب، ونصفها الآخر لوكيل الأعمال.

رن جرس الإنذار لدى وكلاء «السماسرة» على عجلة، رغم انشغالهم بصفقات يناير/‏ كانون الثاني. وشوهد مينديز الذي يعد رونالدو ومورينيو وبريناردو سيلفا من بين زبائنه، بابتسامة عريضة مع أكبر وكلاء اللاعبين ربحاً حسب «فوربس»، وهو جوناثان بارنيت ممثل الويلزي جاريث بيل و212 لاعباً آخرون.

أما مينو رايولا الذي اتهمه مؤخراً مدرب اليونايتد سولسكاير بتخريب صفقة انتقال هالاند بسبب جشعه، فقد بدا منتصراً بإقناع جيسي لينجارد لاعب اليونايتد بالانضمام لقائمته التي تضم بوجبا وزلاتان إبراهيموفيتش وماركو فيراتي.

عرض وطلب

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ويعتمد وكلاء اللاعبين في عملهم مثل أي تاجر على العرض والطلب في السوق، وساعدت شركات تمويل ضخمة في إنجاز الصفقات مهما كانت معقدة بين الأندية، وأولها شركة «23 كابيتال» التي مولت صفقة انتقال النجم الفرنسي أنطوان جريزمان لبرشلونة مقابل 108 ملايين إسترليني، وصفقة انتقال البرتغالي جواو فيليكس لأتلتيكو مدريد مقابل 113 مليون إسترليني.

تأسست الشركة ومقرها لندن قبل 5 سنوات فقط، لكنها تتلقى الدعم من الملياردير جورج سوروس لتكون لاعباً في ميدان تتخوف فيه البنوك من المغامرة.

وتعود فكرة تأسيس الشركة المالية لجيسون تراوب، وستيفن دوفال، اللذين تعلما التجارة في شركات مرموقة، ووجد تراوب ودوفال أن السوق الرياضية والترفيهية بحاجة لتمويل سهل يتجاوز بيروقراطية الديون المصرفية؛ لذا أسسا الشركة في أغسطس /‏آب 2004، وركزت عملها على كرة القدم؛ حيث يملك تراوب خبرة 13 عاماً من عمله في إنفيستيك.

وتحدث تراوب عن خطوات الشركة الأولى، وقال: «أبرمنا أول صفقة في نوفمبر/‏تشرين الثاني، وفي غضون 4 أشهر حققنا أرباحاً ب60 إلى 70 مليون إسترليني».

ويضيف تراوب: «استنتجنا من عملنا في (إنفستيك) أن الاستثمار في صفقات لاعبي الكرة مثمر ولم يطرقه أحد قبلنا، حققنا أرباحاً بمليار إسترليني في 8 سنوات، دون ارتكاب أي أخطاء، وفي غضون سنوات مالية عجاف، من الصعب إقامة مثل هذا المشروع ضمن قوانين البنك. صفقات الانتقال تتصدر المشهد؛ لأن فيها ضوابط تسهم في نزاهة اللعبة. إذا أردت شراء رونالدو ب200 مليون إسترليني ينتهي بك الحال في ورطة، لكن تعال إلى الجانب النظيف من الصفقة؛ لأن المشرعين يشترطون دفع قيمة الصفقة فوراً».

وشرح تراوب أوجه التشابه بين نادي الكرة والعمل التجاري، وقال: «إذا كنت تاجراً فالكثير من قيمتك التجارية مربوطة بالسلعة، تحصل على بعض من مالك القديم عندما تبيعها في السوق. في كرة القدم الحال أكثر حقيقة: الكثير من مال الأندية مربوط باللاعبين، وللأسف ليس من السهل دائماً بيعهم بربح، البنوك في الثمانينيات والتسعينيات احترقت بسبب صفقات الكرة؛ لذلك لجأت الأندية لمقرضين آخرين يأخذون نسبة 10 في المئة فوائد، أو تتكل على علاقاتها المحلية مع رجال أعمال».

5 أيام

قد يُفاجأ البعض من سماع أن برشلونة الذي أعلن أرباحاً ب990 مليون يورو عن عام 2019 يحتاج لقرض لشراء جريزمان من أتلتيكو مدريد، ويعلق تراوب: «جميع الأندية تريد شراء لاعبين، سواء كان النادي رقم 20 في الدوري الإنجليزي أو الرقم واحد في الدوري الإسباني، بفارق طبعاً أن نادياً مثل بيرنلي أو بورنموث يشتري بمبلغ 20 مليون إسترليني، وبرشلونة بمبلغ 200 مليون. المبلغ بغض النظر عن قيمته يؤثر في ميزانية النادي؛ لذا يبحث عن حلول».

وتشكل صفقات الكرة 50 في المئة من أعمال «23 كابيتال»، والبقية للترفيه والموسيقى وحقوق النشر، لكن 40 في المئة من حصة الكرة تتعلق بصفقات الانتقال، كما توفر الشركة تمويل تطوير ملعب.

ويضيف تراوب: «صفقة جريزمان وصفقة جواو فيليكس كانتا بمبالغ كبيرة؛ حيث من الضروري تقسيط المبلغ على مراحل. الصفقة بمبلغ 150 مليون إسترليني تنتهي بعد 10 دقائق من المفاوضات بالتقسيط ودفع مليوني إسترليني، نحن نخدم البائع والمشتري معاً. في صيف 2019 أنجزنا أكبر صفقة (فيليكس) في 5 أيام، وهي صفقة تستغرق من أسبوعين إلى ثلاثة بالطريقة التقليدية». البيع بالتقسيط يسهم في تعزيز الثقة بين الشركة والأندية، ما يجعل الشركة تقدم خدمات استراتيجية على المدى البعيد.