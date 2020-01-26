الفارسة ليلى الرضا تهدي إسطبلات إنجاز كأس الوثبة للقدرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

توجت الفارسة ليلى عبدالعزيز الرضا، بلقب سباق كأس الوثبة للإسطبلات الخاصة، لمسافة 100كلم، الذي شهد مشاركة بلغت 155 فارساً وفارسة، وتميز بالإثارة والندية بين المتسابقين خلال المراحل الأربع وحتى خط النهاية.

وأقيم السباق، أمس، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس نادي أبوظبي للفروسية، ونظمته قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وجاء السباق قوياً، وشهد منافسة قوية بين المشاركين، وتميز بالسرعة في جميع مراحله الأربع، وجرى السباق في أجواء معتدلة، مما أسهم في نجاحه، و إراحة الخيول والفرسان والفارسات.

ونجحت ليلى في نيل الصدارة والتتويج في المرحلة الأخيرة عن جدارة على صهوة الفرس «مافريك ميسترال» من إسطبلات إنجاز، تحت إشراف المدرب محمد سعيد النيادي، قاطعة مسافة السباق في زمن قدره 3:34:18 ساعة، وحل في المركز الثاني الفارسة المتألقة ماسة عدنان من إسطبلات إنجاز أيضاً على صهوة الجواد «شاكجاداكي» وتحت إشراف نفس مدرب البطلة، وقطعت المسافة في توقيت قدره 3:35:35 ساعة، فيما نال المركز الثالث الفارس سعيد علي سعيد السبوسي على صهوة الجواد «بيير سرتيب ويكا مون» من إسطبلات العزم، وقطع المسافة في توقيت بلغ 3:37:01 ساعة، أما المركز الرابع فذهب إلى الفارسة ميثا عبيد الكعبي على صهوة «شفرروليت» من إسطبلات الكمدة، ووصلت إلى خط النهاية في توقيت بلغ 3:38:04 ساعة.

وتوج الفائزين بالمراكز الأولى في السباق مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية، وسط فرحة المشاركين ومحبي رياضة القدرة.

وأعربت الفارسة ليلى عبدالعزيز الرضا عن سعادتها بلقب كأس الوثبة للقدرة، ووجهت الشكر إلى مدربها محمد سعيد النيادي، مبينة أن توجيهاته كانت لها الفضل في حصولها على المركز الأول في سباق قوي تميز بالسرعة.

وقالت: السباق جاء قوياً، وشكل صعوبة للمشاركين نسبة للسرعة التي ميزته منذ انطلاقه، واستمر ذلك في المراحل الأربع، وأشادت بالفرس وقوتها، وأشارت البطلة إلى أن المدرب النيادي وضعها في اختبار صعب نجحت في تخطيه عن جدارة، وقال: جاء مشواري في السباق متوازناً؛ حيث حصلت على المركز الثالث في المرحلتين الأولى والثانية، وصعدت إلى المركز الأول في المرحلة الثالثة، وأكملت المشوار بالصعود لمنصة التتويج.