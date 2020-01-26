افتتاح مميز لبطولة أم القيوين لكرة القدم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت أمس الأول على ملاعب النادي العربي بطولة أم القيوين لكرة القدم وتستمر حتى 7 فبراير/شباط المقبل، برعاية سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين.

وأسفرت نتائج اليوم الأول للبطولة عن فوز فريق أمبشن على فريق المطية 2-1، ونال لاعب أمبشن جون جينزاه جائزة أفضل لاعب في المباراة، وتعادل فريقا أكاديمية نايس، و«فورسيز إف سي 1-1» وذهبت جائزة المباراة للاعب أكاديمية نايس باتريك أندورناس، وفاز فريق الاتحاد الرياضي على جامعة أم القيوين 6-1، ونال محمد أمين لاعب الاتحاد الرياضي جائزة أفضل لاعب في المباراة، وفاز فريق «إس جي تي» على الحجل للتأمين 2-0، ونال باتيست فادي من «إس جي تي» جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وشهد افتتاح البطولة حضور جماهيري كبير، وتقام اليوم أربع مباريات ضمن البطولة، حيث يلتقي فريق جامعة أم القيوين مع فريق الحجل للتأمين، ويلعب فوريز مع أمبشن، بينما يلتقي المطية مع أكاديمية نايس، و«إس جي تي» مع الاتحاد الرياضي.

ويترأس اللجنة المنظمة للبطولة الشيخ ماجد بن سعود المعلا، وسيكون الشيخ محمد بن أحمد المعلا مديراً للبطولة، ومروان شاهين رئيساً للجنة العلاقات العامة والتشريفات، وتضم عبد الولي أحمد علي، وراشد مروان شاهين، فيما يرأس عبد الكريم محمد اللجنة الفنية، وتضم محمد سالم حسب الله، وسامح سيد محمود ومازن سليم الكفري، فيما سيكون محمد أحمد الحميدي رئيساً للجنة التحكيم، وتضم عبدالله عيسى الجسمي وبدر يوسف بن عمير، فيما سيكون انشاس محمد محاسب البطولة، ونبيل مسعود اليافعي مقررها.

وتحظى بطولة أم القيوين لكرة القدم برعاية مميزة من قبل شركات وطنية، وترعى البطولة شركة اتصالات، وبنك أم القيوين الوطني، ومجموعة الموسى، وشركة المعبر للنقليات، وداماك العقارية، وبنك الإمارات دبي الوطني، وهايبر ماركت سنان، وغرفة تجارة أم القيوين، وشركة «تي إم سي» للمقاولات، ومركز اللولو، وفندق اللؤلوة، وفندق باركودا، وماكدونالدز، وكلية سكاي لاين الجامعية، وكونن للاستشارات الهندسية، والشاهين للمقاولات البحرية، وكلوبال تكنيكال سيرفس، وسبلاش، وفندق شاطئ أم القيوين، وستي سيف للاستشارة والتدريب.