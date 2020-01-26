سعيد القاسمي يفتتح بطولة خورفكان للصالات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

افتتح الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة في خورفكان، النسخة الأولى من بطولة خورفكان الدولية لكرة قدم الصالات التي تقام برعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي والتي ينظمها مجلس الشارقة الرياضي بالتعاون مع اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، وبمشاركة 3 فرق دولية، و6 من إمارة الشارقة.

ورحب الشيخ سعيد بن صقر القاسمي بالضيوف، وأشاد بفكرة البطولة التي تدعم تطور اللعبة في الدولة.

وأسفرت نتيجتا مباراتي الجولة الافتتاحية عن تعادل دبا الحصن واتحاد كلباء 4-4، وفوز البطائح على الحمرية 10-1.

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جرت مراسم الافتتاح بحضور عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي ورئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لكرة الصالات وسالم النقبي رئيس نادي خورفكان.

وتدخل البطولة يومها الثاني اليوم بثلاث مواجهات، حيث يلتقي الحمرية مع فريق البنك الأهلي المصري في الرابعة عصراً، ودبا الحصن وميزيي فيل المجري في السادسة مساء، وخورفكان مع إم سي كي زلينا السلوفاكي في الثامنة مساء.

وكانت الفرق الثلاثة قد وصلت إلى الإمارات عبر مطار رأس الخيمة، واستقرت بفندق الأوشيانيك في خورفكان، وكان في استقبالها بالورود سالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، وعمران عبدالله النعيمي أمين سر اللجنة، وعبدالله الشحي عضو اللجنة الذي استقبل فريق البنك الأهلي المصري في مطار رأس الخيمة.

وأعرب سالم محمد راشد النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان عن سعادته بمبادرة سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة راعي البطولة، وقال إن سموه أصر على أن تقام البطولة في صالة نادي خورفكان، ونشكر سموه على هذه الثقة، وكل الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة في خورفكان، وإلى الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعيسى هلال الحزامي، ونشكر جهود اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات برئاسة عبدالملك جاني على المتابعة والاهتمام.

وكشف: «ستكون هناك جولات سياحية للفرق الثلاثة القادمة من مصر والمجر وسلوفاكيا، بالإضافة إلى الفعاليات المصاحبة للبطولة متمثلة في القرية التراثية التي تعكس تراث الدولة».