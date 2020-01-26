الأهلي في مواجهة نارية أمام النجم الساحلي الليلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:إبراهيم ربيع

يدخل فريق النادي الأهلي في الساعة 11 من مساء اليوم الأحد، باستاد السلام واحدة من أهم مبارياته في الفترة الأخيرة، عندما يستضيف النجم الساحلي التونسي، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بحضور عشرة آلاف متفرج.

يدخل الأهلي مباراة الليلة رافعًا شعار الفوز فقط من أجل الحفاظ على استكمال مشوار الحلم الإفريقي، فالأهلي يرغب في اصطياد نجم تونس في السلام من أجل مواصلة رحلة الزحف نحو الأدوار النهائية،والمنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013، ويخوض الأهلي المباراة مُحتلًا المركز الثالث برصيد 7 نقاط خلف النجم، والهلال السوداني.

ويعلم الأهلي أنه لا بد من الفوز على بطل تونس الليلة، من أجل الهروب من الحسابات المُعقدة في الجولة الأخيرة.

ويعول الأهلي على خبرات وقدرات لاعبيه الذين يأتي في مقدمتهم علي معلول وأجاي وحسين الشحات ومروان محسن وأحمد فتحي وعمرو السولية ومحمود متولي ورامي ربيعة، والحارس المُتميّز محمد الشناوي، والوافد السنغالي الجديد بادجي، المُنضم للقلعة الحمراء، قادمًا من رابيد فينا النمساوي.

وفي فريق النجم الساحلي، لا تبدو الأمور مختلفة،ويعول مدربه الإسباني جاريدو المدير الفني السابق للأهلي والحالي للنجم على خبرات لاعبيه، وكذلك درايته بالأهلي ولاعبيه وطريقة لعبه، واستبعد جاريدو من قائمة النجم مهاجم الفريق الجديد سليماني كوليبالي، الذي سبق وهرب من الأهلي قبل موسمين واستقر به المطاف في النجم حاليًا.

على صعيد مختلف، أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن المباريات المقبلة للفريق ستشهد تواجد 5 آلاف مشجع فقط من أعضاء الجمعية العمومية للنادي، قائلاً «5 آلاف عضو جمعية عمومية أفضل من 15 ألفًا من الألتراس».

تابع مرتضى منصور في تصريحات صحفية، عقب مباراة مازيمبي التي انتهت بالتعادل صفر-صفر في القاهرة في منافسات المجموعة الأولى «افتكرت الألتراس أصبح محترماً، ورحمة أمي ما حد هيدخل تاني غير أعضاء الجمعية العمومية»، اعتراضاً منه على مهاجمته قبل انطلاق مباراة مازيمبي.

وكان الزمالك يمني النفس بالثأر من خسارته أمام بطل الكونغو الديمقراطية صفر-3 في الجولة الأولى واللحاق به إلى الدور ربع النهائي، بيد أنه فشل في هز شباكه واكتفى بنقطة واحدة عزز بها موقعه في المركز الثاني برصيد ثماني نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف مازيمبي.