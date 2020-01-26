عبدالله علي: الصدارة مهمة لكنها لا تعني الصعود

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

هنأ الشيخ أحمد بن صقر، رئيس نادي الإمارات، لاعبي الصقور بعد الفوز على مصفوت 3-1 في الجولة العاشرة لدوري الدرجة الأولى، والذي أهداه لقب بطل الشتاء (الدور الأول).

ومن جانبه، اعتبر عبدالله علي، قائد فريق الإمارات، أن الفوز كان هدفاً نجح الفريق في تحقيقه، وذكر أنه مستحق ومنح «الصقور» صدارة الدور الأول.

وقال إن المباراة مع مصفوت لم تكن سهلة، لأن مصفوت فريق جيد وقدم مباراة جيدة أمام الصقور، لكن فريقه كان أكثر إصراراً على الانتصار ومتابعة مشواره وطريقه نحو الصعود.

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ووصف عبدالله علي، صدارة الدور الأول بأنها خطوة، لكنها لا تعني أن الفريق صعد، مشيراً إلى المواجهات الصعبة والتحديات التي تنتظره في الدور الثاني.

وأضاف: ما يحدث حالياً يؤكد أن الدور الثاني، سيكون مختلفاً، وسيكون أكثر صعوبة، وعلينا أن نضع في اعتبارنا خوض كل مباراة في القسم الثاني وكأنها نهائي كأس.

من جهته، انتقد عبدالغني نوح، مدرب فريق مصفوت، طاقم التحكيم الذي أدار المباراة، وذكر أن الهدف الأول للصقور غير صحيح، وهناك ركلة جزاء واضحة لم تحتسب لمصفوت، إلى جانب كرة أبعدها سعد سرور مدافع الصقور بعد أن تجاوزت الخط.

وقال نوح: ما الفائدة من العمل والاجتهاد وتقديم فريقي أداء جيداً إذا كنا نخسر في النهاية، نعمل طوال الأسبوع وفي الأخير تذهب النقاط للمنافسين، أمام دبا الحصن ودبا الفجيرة والعربي والإمارات لم نفز بسبب التحكيم، هناك 12 نقطة ضاعت منا لو أننا حصلنا عليها لكان فريقي متصدراً حالياً.

وزاد: لا فائدة من الكلام، أصبح الأمر مملاً، في كل مرة نتحدث عن أخطاء الحكام وعن الظلم الذي وقع علينا، لكن لا يحدث شيئاً، نشعر بالحزن والأسى على ضياع جهودنا ويصيبنا الإحباط، لأن فريقنا جيد ويؤدي بأفضل صورة ولم يكن الطرف الأضعف في المباريات التي خسرناها، لكن ماذا نقول عن التحكيم؟