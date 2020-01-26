نورة الجسمي تعلن الترشح لرئاسة اتحاد الدراجات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أحمد مصطفى

أعلنت نورة الجسمي رئيسة اللجنة النسائية والتسويق والتطوير باتحاد الدراجات، الترشح لمنصب رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات في الدورة الانتخابية 2020 - 2024.

وأكدت الجسمي أن رغبتها في الترشح لرئاسة اتحاد الدراجات تأتي من منطلق الحرص على مواصلة الجهود؛ لتحقيق إنجازات جديدة تضاف إلى الإنجازات المتعددة التي حققتها دراجات الإمارات في الدورة الحالية سواء على صعيد النتائج أو التفوق الإداري والتسويقي، مشيرة إلى أنها ساهمت بإيجابية مع مجلس الإدارة الحالي برئاسة أسامة أحمد الشعفار في تطوير كافة المنتخبات، وتنظيم العديد من السباقات المجتمعية الناجحة، التي ساهمت في زيادة قاعدة اللعبة وانتشارها بين كافة قطاعات المجتمع.

وأعربت الجسمي عن سعادتها بما حققته في الفترة الماضية، وأشارت إلى أنها صاحبة فكرة تنظيم طواف دبي النسائي الدولي، مبينة أنها مديرة الطواف الذي يقام في الفترة من 17 إلى 20 فبراير/شباط المقبل.

وقالت: فخورة بعملي في الاتحاد، وأتمنى مواصلة النجاحات، كان لي الدور الإيجابي في توقيع اتفاقات تعاون بين الاتحاد والعديد من المؤسسات والهيئات؛ بهدف تطوير اللعبة، ودعم مسيرة الاتحاد، وإقامة أول معسكر تدريبي مشترك بين منتخبي السعودية والإمارات للإناث، إضافة إلى جهودي في إضافة فئة الإناث في بطولة سيح السلم للدراجات. وتمنت نورة الجسمي أن يتقبل المجتمع الرياضي رئاسة سيدة لمجلس الإدارة في الاتحادات الرياضية؛ بعد أن اكتسبت فتيات الإمارات الخبرة الفنية والإدارية؛ بفضل ما تتلقاه من اهتمام ودعم من القيادة الرشيدة، وأكدت الجسمي أنها ستعقد مؤتمراً صحفياً في حال قبول ترشحها، للإعلان عن برنامجها الانتخابي الطموح.