أحمد الشرقي يفتتح بطولة الفجيرة الدولية للقدرة الشطرنجية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، منافسات بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج (بطولة الفجيرة الدولية للقدرة الشطرنجية) التي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وينظمها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، بإشراف الاتحاد الدولي لحل مسائل الشطرنج.

وقد انطلقت منافسات الفئتين الثانية والثالثة للبطولة التي تقام في فندق نوفوتيل في الفجيرة، بمشاركة 359 لاعباً ولاعبة من 26 دولة.

حضر مراسم الافتتاح محمد عبدالله الزعابي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج، وعبد العزيز العبدولي الأمين العام، وجاسم هيكل البلوشي، رئيس لجنة المنتخبات في اتحاد الإمارات للشطرنج والصربي ماريان المدير الفني للاتحاد الدولي، وباتريشيا مديرة الإعلام والعلاقات العامة «بيرو»، وعدد من الأساتذة الدوليين.

وبارك الشيخ أحمد الشرقي استضافة البطولة للسنة الثالثة على التوالي، متمنياً للمشاركين تحقيق أهدافهم، مشيداً بالتنظيم المميز للبطولة، بما يسهم في مواصلة النجاح الذي يحققه نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة تنافسياً وتنظيمياً.

وأكد الدكتور عبدالله آل بركت، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، أن النسخة الحالية من البطولة تعكس الدعم الكبير من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي لرياضة الشطرنج، والذي أسهم في أن تصبح الفجيرة من أبرز مدن العالم التي تستضيف جولات بطولة العالم.

ونوه محمد الزعابي نائب رئيس اللجنة المنظمة بمشاركة لاعبين عالميين في مكانة أستاذ الاتحاد الدولي المصري الدكتور باسم أمين المصنف ال33 عالمياً، وبطل العالم في حل المسائل البولندي مورديزيا، معرباً عن سعادته بوصول إمارة الفجيرة إلى واجهة مدن العالم ممثلة لدول الشرق الأوسط المعنية بالشطرنج، بما يؤكد دور الإمارات الريادي في الشطرنج عالمياً.

وتقدم باسم اللجنة المنظمة بالشكر والتقدير لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي لدعمه الذي مهد لهذا النجاح، وأثنى على روح التفاعل الذهني الذي كشفت عنه البطولة في يومها الأول.

ووصف باسم أمين أستاذ الاتحاد الدولي المصري إقامة البطولة في الإمارات بأنها نقلة تنظيمية نوعية للشطرنج في الوطن العربي، مؤكداً أنه يشارك في هذه البطولة لأول مرة ويُدرك صعوبة الفوز في النسخة الأولى، إلا أنه يتطلع إلى تحقيقه. ويمثل الإمارات في البطولة لاعبو أندية الشطرنج في الفجيرة ودبي وأبوظبي والشارقة ورأس الخيمة والعين، إضافة إلى مشاركة لاعبي المنتخب الوطني.

وقال محمد عبد الغني مدير البطولة، الحكم الدولي، إن منافسات اليوم الأول كشفت عن حضور ذهني مميز للمشاركين يعكس قوة البطولة.