اخبار الرياضه

ورشة تدريب جليدية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار وفد من فريق «واشنطن كابيتال الأمريكي لهوكي الجليد» العريق مقر نادي أبوظبي للرياضات الجليدية، وذلك بهدف تبادل الخبرات بين الناديين، وإقامة ورشة تدريبية للاعبي المراحل السنية بمقر النادي بصالة التزلج بمدنية زايد الرياضية في أبوظبي.
وقال حمد الشرياني المدير التنفيذي للنادي: «نرحب بزيارة الوفد الأمريكي للاطلاع عن قرب على المستوى الفني المرتفع الذي وصلت إليه الرياضات الجليدية في الإمارات».
و أضاف أن ورشة هوكي الجليد التي نفذها الوفد بصالة التزلج بمدينة زايد الرياضية كانت فرصة رائعة للاعبي المراحل السنية، من أجل ممارسة اللعبة مع أشهر اللاعبين العالميين في الهوكي وفي الدوري الأمريكي، الذين لهم باع كبيرة في هذه ، إلى جانب تعلم لاعبينا مهارات فنية جديدة والتدرب على إتقانها.

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