اليماحي بطلاً لأولى جولات زوارق الفورمولا 4 في أبوظبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت مساء أمس الأول، الجولة الأولى من بطولة الإمارات لزوارق الفورمولا 4، على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي. وحقق لقب أولى الجولات المتسابق محمد اليماحي، وحل ثانياً سلطان الفلاحي، وثالثاً سلطان المزروعي، بمشاركة سبعة زوارق، وهو العدد المرشح لكي يتضاعف في الجولة الثانية من البطولة.

جاءت منافسات السباق قوية، بمشاركة إماراتية على كل الزوارق في الحدث الذي تم التخطيط لإطلاقه منذ سنوات، خاصة وأنه يشكل أولى درجات السلم للمتسابقين من أجل الدخول في غمار المسابقات الخاصة بالفورمولا بأنواعها.

وانطلق السباق في تمام الثالثة ظهراً على مرحلتين، استغرقت كل مرحلة قرابة عشرين دقيقة مع عشرين دورة للمتسابقين في كل تصفية.

وشهدت التصفية الثانية انقلاب المتسابق سعد بن رباع كي تتواصل المسابقة بستة زوارق حتى النهاية التي رافقتها لحظة رفع العلم الشطرنجي.

قام بتكريم الفائزين سالم الرميثي مدير عام النادي، وحسن الزعابي عضو اللجنة التنظيمية، وناصر الظاهري مشرف عام السباق.

من جهته، هنأ سالم الرميثي الفائزين في المنافسة، وجميع المتسابقين الذين قدموا لوحة رائعة من الانضباط والتحدي في سباق الفورمولا4، مشدداً على أن هذا الجيل سيكون له حضور كبير على الساحة الدولية.

وأكد أن هذه البطولة جاءت كي تغطي مرحلة مهمة من مراحل التعليم لدى المتسابقين الإماراتيين، وقال: «قمنا بإطلاق هذه البطولة كي تكون مرحلة وصل بين سباقات الفورمولا العالمية والسباقات المحلية، وأيضاً من أجل أن تكون اكتشافاً للمواهب البحرية مبكراً والعمل على صقل المهارة وتبنيها لاحقاً، وفي أول نسخة من البطولة لاحظنا توافر الموهبة لدى عدد كبير من الشباب الإماراتيين، وستكون لنا دراسة تحليلية مستفيضة للبطولة والمستويات التي قدمها المتسابقون». وأضاف: «بدأنا تلقي طلبات عديدة بالرغبة في المشاركة في الجولة المقبلة من البطولة، ووضعنا تسهيلات عدة للمتسابقين، من أجل قيادة هذه الزوارق والدخول في مثل هذه البطولات».