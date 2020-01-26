الاتحاد العربي لبيوت الشباب يبحث دعم قطاع الرياضة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترأس جاسم علي عبدالله رجب رئيس مجلس إدارة «جمعية الإمارات لبيوت الشباب» التابعة للهيئة العامة للرياضة، ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي لبيوت الشباب، اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربي، الذي تختتم أعماله اليوم في القاهرة، وعقد بحضور المصري أشرف عثمان، الأمين العام للاتحاد، والأعضاء عبدالحق العياسي ممثل المغرب، والدكتور ياسر عثمان ممثل السودان، وأحمد حسن رمضان ممثل لبنان.

وبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة؛ من ضمنها: وضع الخطة الاستراتيجية للاتحاد العربي لبيوت الشباب للفترة من 2020 إلى 2024، الهادفة إلى دعم قطاع الشباب والرياضة، وتقديم كافة الخدمات للشباب العربي، وفق أعلى معايير الجودة المطبقة على مستوى العالم، ولعب دور محوري في دعم استدامة السياحة الشبابية بين الدول العربية، وبعضها بعضاً ومع دول العالم الأخرى، علاوة على تطوير قدرات وإمكانات بيوت الشباب العربية للوصول بها إلى مصاف العالمية، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين بيوت الشباب العربية والمنظمات الدولية، خاصة ما يتعلق بتطوير كفاءة الكوادر البشرية، وتنمية روح العمل التطوعي في أوساطهم؛ من أجل المساهمة في دعم مسيرة التنمية بالمجتمعات العربية.

وشارك جاسم رجب ممثل الإمارات في الاجتماع بصورة فاعلة؛ من خلال عدد من المقترحات الإماراتية التي قدمها وتمثل رؤية إماراتية تسهم في تفعيل دور بيوت الشباب لتفي بدورها في التنمية المجتمعية بالوطن العربي، بحكم أنها تتعامل مع قطاع عريض من الشباب الذين يستفيدون من الخدمات التي تتيحها بيوت الشباب.