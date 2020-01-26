خورفكان واتحاد كلباء يتوجان بلقب جودو الناشئين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فريقا خورفكان واتحاد كلباء، بلقب دوري الإمارات للناشئين للجودو تحت 17 سنة الذي اختتمت منافساته أمس الأول برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو بصالة المزهر بدبي.

شهدت البطولة إقامة 214 نزالاً بمشاركة 125 لاعباً من 11 فريقاً على مستوى الدولة، مثل فئة تحت 14 و13 سنة 6 فرق، و5 فرق للفئات تحت 15 و16 و17 سنة.

وأسفرت نتائج فئة منافسات تحت 13 و14 سنة، عن تتويج فريق نادي خورفكان بالمركز الأول، وفي المركز الثاني جاء فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية، وحل فريق نادي الشارقة في المركز الثالث. وفي منافسات فئة تحت 15 و16 و17 سنة احتل فريق نادي اتحاد كلباء المركز الأول وحل ثانياً فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية وجاء ثالثاً نادي الشارقة، وقدمت مباريات البطولة العديد من الوجوه الواعدة التي تمثل دعماً لمنتخبات الفئات العمرية التي تستعد للسفر إلى الكويت يوم الثلاثاء المقبل للمشاركة في البطولة العربية للجودو للأندية والمنتخبات التي يستضيفها الاتحاد الكويتي خلال الفترة من 27 يناير وحتى 3 فبراير المقبل بمشاركة 11 دولة.

وفي ختام البطولة قام ناصر خليفة البدور، نائب رئيس الاتحاد، ومحمد جاسم أمين السر المساعد، بحضور عدد من مسؤولي الأندية بتتويج الفائزين الأوائل.

وأشاد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، بتعاون وزارة التربية والتعليم وإدارة صالة المزهر بدبي وجهود الأندية الأعضاء التي ظلت تسهم في دعم مسيرة الاتحاد، مؤكداً أن المشاركة في البطولة العربية للجودو للأندية والمنتخبات التي يستضيفها الاتحاد الكويتي هذا الأسبوع، تمثل محطة مهمة للمنتخبات العمرية للجودو لاكتساب مزيد من الخبرات والمنافسة على الألقاب.