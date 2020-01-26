شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد خامس آسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو فاز منتخب الإمارات لكرة اليد على منتخب إيران 29-26 ليحتل المركز الخامس في البطولة الآسيوية التي تستضيفها الكويت، ونال مرزوق أحمد البلوشي جائزة أفضل لاعب في اللقاء. وكان المنتخب قد خسر البطاقة المؤهلة إلى المربع الذهبي، وفقد فرصة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2021 التي تستضيفها مصر.

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