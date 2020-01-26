باقة مميزة من السباقات في «يوم شادويل» بمضمار أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

ينظم نادي أبوظبي للفروسية في الخامسة مساء اليوم الأحد، حفل سباقه التاسع لهذا الموسم والذي يحمل اسم «يوم شادويل»، ويتألف من ستة أشواط منها 5 للخيول العربية الأصيلة، وواحد للمهجنة الأصيلة. ويشارك في الحفل 84 حصاناً في ما تبلغ قيمة جوائزه المالية 735 ألف درهم.

ويقام السباق برعاية مزارع وإسطبلات شادويل، العائدة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.

ويبرز في الأمسية سباق الرويس ستيكس في الشوط الثالث والذي اعتبر الشوط الرئيسي في الحفل وتبلغ قيمة جوائزه 300 ألف درهم وتشارك فيه 12 خيلاً ويتصدر الترشيحات ايه اف الوجل لمينارتيل /‏ تاج اوشي) وايه اف عجيب (إبراهيم اصيل/‏ انطونيو فريزو)، واسوان (الرايحي/‏ساندرو بايقا) وغزوان الخالدية (هلال العلوي/‏ هري بلنتي).

ويفتتح الأمسية سباق جامعة أبوظبي للمبدئية والذي خصص للخيول العربية الأصيلة، بمشاركة 14 خيلاً بعمر الخامسة فما فوق لمسافة 2200 متر، وتبلغ قيمة جوائزه 80 ألف درهم ويبرز من خلال الشوط «ايه اف الرهيبة» (اورتيل /‏أويه)، وتعود الرهيبة للمضمار الذي شهد بداية مشاركاتها في السباقات، وأيضاً مع رفيقها في الإسطبل «تامر كي بي».

وتتواصل منافسات الشوط الثاني الذي يحمل اسم كلية آل مكتوم والمخصص للخيول العربية الأصيلة فوق 4 سنوات ويقام على مسافة 1400 متر وتشارك في هذا الشوط «جلال الريف» (الحمادي/‏كوغرسيف)، و«ايه اف القوس» و«ايه اف سقراط» ثنائي إسطبلات النابودة (لماتنيل/‏فيرون).

ويشهد الشوط الرابع لمسافة 1600 متر تنافساً قوياً على كأس شادويل الذهبي بمشاركة 10 خيول تتنافس على جوائز قيمتها 135 ألف درهم ويدفع النابودة بثلاث خيول يبرز منها «ايه اف ممتاز» والمهر «مقام»، كما يسعى المدرب عبدالله الحمادي إلى اللقب بإشراكه «ترياق»، وكما يدفع هلال العلوي ب«العزوم».

ويتواصل التنافس في الشوط الخامس وهو سباق شادويل المخصص للإسطبلات الخاصة لمسافة 1600 متر بمشاركة 16 خيلاً منها 5 خيول لخالد النابودة تتقدمها «ايه اف ماكرة» (اورتيل/‏دي فريز) وأيضاً يبرز «انذار» لخليفة النيادي بقيادة بنهيريو.

أما ختام الأمسية يأتي سباق المبدئية على لقب سباق ديرنزتاون لمسافة 1600 متر بمشاركة 16 خيلاً ويبرز من الخيول المرشحة «الهدير» و«ماجيك» و«اكوانورا».