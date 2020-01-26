شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يهزم الشارقة بـ "السهم الأسمر" و"الثابتة" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مسعد عبد الوهاب

اختتم شباب الأهلي مرحلة الذهاب بنهاية سعيدة بفوزه على الشارقة 3- 2، في مباراة يمكن وصفها ب«المجنونة»، فبعدما كان «الملك» يسير منتعشاً نحو فوز اقترب منه كثيراً بعد تقدمه 2-1، إذا بخطأين يجردانه من تقدمه ويقلبان الأوضاع بركلتي جزاء غازل بهما القناص أحمد خليل الشباك (80 و87) ليمنح فريقه الفوز الذي أنهى به بطل الشتاء الدور الأول برصيد 32 نقطة موسعاً الفارق عن الملك (24 نقطة) إلى 8 نقاط كفلت له الأريحية في صدارة جدول الترتيب.

وعرف «الفرسان» طريقه للفوز بفضل 3 كرات ثابتة أصاب منها مرمى «الملك»، الأولى من ركلة حرة مباشرة نفذها كارتابيا ببراعة، والثانية والثالثة من ركلتي جزاء لأحمد خليل، الذي كان نقطة تحول في اللقاء، فبعد نزول «السهم الأسمر» في الدقيقة 67 انقلبت الأمور رأساً على عقب، بعدما طرد محمد عبد الباسط لاعب وسط «الملك» في الدقيقة 76، وحصل بعدها كارتابيا ثم أحمد خليل على ركلتي جزاء.

وفي المقابل، كان «الملك» نداً عنيداً طوال المجريات وشكل خطورة على مرمى صاحب الأرض، غير أن دفاعه لم يعرف كيف يتماسك بعد التقدم 2-1، خاصة بعد النقص العددي إثر طرد محمد عبد الباسط بالإنذار الثاني، فكان للضغط الهجومي ل«الفرسان» الذي زاد بعد نزول إسماعيل الحمادي أيضاً بديلاً للاعب الارتكاز حسن إبراهيم أثره في الربع الأخير من اللقاء.

على خط آخر، أعرب رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي عن سعادته الكبيرة بالفوز مهنئاً لاعبيه، مؤكداً أنهم أظهروا معدنهم النفيس في الأوقات الصعبة وحصدوا النقاط بالنزعة الهجومية التي ميزتهم ومكنتهم من الخروج فائزين.

وأضاف: «المباراة كانت صعبة على مدربي الفريقين قبل اللاعبين، والشارقة قدم مباراة كبيرة، وأنا أتكلم هنا عن مجهود اللاعبين وفكر مدربهم، وفوزنا لم يحصل بسهولة بل بصعوبة بالغة، ورغم أننا كسبنا المواجهة في النهاية إلا أنه كانت لدينا أخطاء خاصة في خط الوسط من حيث عدم المتابعة وفي الشوط الأول لم نستثمر الكرات الثابتة باستثناء كرة كارتابيا التي سجل منها، وفي الشوط الثاني نجح خليل في التسجيل من ركلتي جزاء وأنا دائماً أثق به وبقدراته وهو سجلهما ببراعة وبالتخصص».

عودة قوية وفي رده على سؤال عن تمكن فريقه من العودة بعد التأخر قال: «الفوز برهن على قدرة اللاعبين على الوصول إلى المرمى بشكل جيد، ونحن فريق له أسلوبه في الشغل الهجومي وصنع الفرص من جميع مربعات الملعب من أجل الوصول إلى ملعب الخصم والتسجيل». وأضاف: «الفوز هام جداً بالنسبة لنا لأنه جاء بعد خسارة لقب كأس الخليج العربي، وأثبت الفريق أنه صاحب شخصية قوية وطموحة وأنه أيضاً واقف على رجليه من الناحية الذهنية».

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من جهته، أكد عبد العزيز العنبري، مدرب الشارقة، أن طرد لاعب الفريق محمد عبد الباسط بالإنذار الثاني كان نقطة التحول التي قلبت المجريات لمصلحة شباب الأهلي.

وأضاف: من سوء حظنا أن شباب الأهلي حصل على ركلة جزاء بعد الطرد مباشرة استطاع العودة بها والتعادل، لم تكن لدينا ردة فعل ولكن بوجه عام الفريق قدم مستوى طيباً وشخصيته ما زالت موجودة. وعن ما إذا كان يرى أن فريقه لا يستحق الخسارة قال: شباب الأهلي كان الأفضل في المباراة، كما أنه الأفضل منذ بداية الموسم وليس غريباً أن يفوز بلقب الدوري فهو فريق صاحب بطولات، والمواجهة في مجملها كانت جيدة من الطرفين، ولكن كما أشرت حالة الطرد كانت نقطة التحول.

وفي رده على سؤال بخصوص ركلتي الجزاء وبالأخص الثانية، قال: لا تعليق لي على ذلك لأننا سنضيع الوقت إذا تكلمنا عن ذلك، وهناك محللون وخبراء في التحكيم هم أفضل مني يتكلمون عن ذلك، بينما نحن نراجع أداءنا دائماً لنعرف الإيجابيات وكذلك السلبيات من أجل علاجها، ونفكر من الغد في المباراة القادمة والعمل بهدف تقديم الأفضل».

خسارة مرفوضة

وقال محمد خلفان لاعب فريق الشارقة: قدمنا مباراة جيدة ولكن حالة الطرد بالتأكيد أثرت علينا، وفي كرة القدم لا بد من تقبل الخسارة كتقبل الفوز فهذه أحوال كرة القدم، وسوف نراجع حساباتنا في المباريات القادمة والموسم ما زال طويلاً ولدينا الدور الثاني كاملاً، ولكن أهم شيء يتعين علينا فعله في الفترة المتبقية من الدوري هو أن لا نخسر أي مباراة لنبقى في منطقة المنافسة على اللقب.

وأكد محمد أحمد (حمدون) مدير فريق شباب الأهلي، أن استثمار طاقات اللاعبين من فريق 19 سنة مثل دعماً قوياً للفريق الأول، وهم أثبتوا وجودهم، مشيراً إلى أن النادي يمتلك ذخيرة من اللاعبين الشباب والناشئين على مستوى عال يشاركون مع منتخبات المراحل السنية.

وبالنسبة لموقف النادي من أحمد خليل بعد التعاقد مع المهاجم كوندي قال: أحمد يمتلك مؤهلات تؤهله ليلعب في أي فريق، ولا مشكلة في ذلك على الإطلاق فالمدرب انتبه إلى أنه يحتاج للاعب في هذا المركز لأننا مقبلون على منافسات صعبة في الدوري والكأس والبطولة الآسيوية، وسبق أن أصيب أحمد لذلك كان من الطبيعي تدعيم هذا المركز، والفترة القادمة ستشهد عودة ماجد حسن للمشاركة وهو لاعب مؤثر سيكون إضافة هامة في الفترة القادمة.