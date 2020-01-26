أحمد خليل: الكبار يظهرون في المباريات الكبيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال أحمد خليل قناص شباب الأهلي وبطل المباراة مخاطباً الجمهور الذي ذهب إليه عقب الهدف الثاني واحتفل معه: فرحتكم فرحتي، وكل همي أن أراكم مستأنسين، ما تحقق نقطة إيجابية، والكرة أصبحت في ملعبنا بشأن المحافظة على الصدارة والمضي نحو اللقب. وأضاف: أنا دائماً كلامي يكون في الملعب، وكلما أحصل على الثقة أقدم كل ما لدي، ويظهر اللاعبون الكبار في المباريات الكبيرة، والفوز على فريق كبير مثل الشارقة حامل لقب الدوري نقطة إيجابية تحسب لنا.

وعن آخر المستجدات بعد دخوله فترة الستة أشهر قال: حتى الآن لا يوجد أي شيء بخصوص التجديد لشباب الأهلي، وحالي مثل حال أي لاعب دخل فترة الستة أشهر، وأنا الآن منشغل فقط بالتركيز وتقديم كل ما بوسعي في خدمة الفريق ودائماً أسعى إلى الأفضل.