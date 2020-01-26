شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة الإمارات للرماية تنطلق اليوم بالعين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينطلق صباح اليوم التدريب الرسمي لبطولة الإمارات للرماية على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والجولف، والتي تعد باكورة نشاط اتحاد الإمارات للرماية للموسم الحالي 2020 فيما تقام المنافسات خلال يومي غد وبعد غد بمشاركة نجوم منتخبنا الوطني للرماية، ولمن يرغب من المواطنين.

وتأتي أهمية البطولة الحالية كونها تسبق البطولة العربية للأطباق «النوعية» بالمغرب، والبطولة العربية لجميع الأسلحة بمصر.

وأكد ربيع أحمد العوضي عضو مجلس إدارة اتحاد الرماية، رئيس لجنة الأطباق، أن الاتحاد أعد خطة طموحة لأعداد الرماة؛ من خلال نشاط مبرمج ومكثف، وبضوابط ومعايير محددة تصب جميعها في خانة مصلحة منتخباتنا الوطنية، وبما يحقق الأهداف التي يسعى إليها؛ وهي تحقيق نتائج ترضي طموحاتنا، ويعتلي بها رماتنا منصات التتويج.

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