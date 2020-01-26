شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يغازل المربع الذهبي.. وبيدرو يقتحم صراع الهدافين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

يستحق الظفرة بعد فوزه على الفجيرة 3-1 لقب الحصان الأسود بلا منازع خلال منافسات الدور الأول بوصوله للمركز الخامس واقترابه من المربع الذهبي، ودخوله حسابات المنافسة على اللقب، حيث لا تفصله عن صاحب المركز الثاني إلا نقطة واحدة، ويبتعد عن المتصدر بتسع نقاط.

حقق الظفرة أرقاماً غير مسبوقة عدة بحصوله على 23 نقطة كأفضل رصيد ل«الفارس» في تاريخه بالدوري خلال الدور الأول، بالإضافة إلى عدم خسارته في آخر 6 جولات وتحقيق الفوز في أربع جولات متوالية.

وبرصد أرقام فارس الظفرة في الدور الأول نجده وصل إلى 23 نقطة بالفوز في 7 مباريات والتعادل في مباراتين والخسارة في 4 مباريات وسجل هجومه 19 هدفاً واستقبلت شباكه 18 هدفاً.

وما تحقق رفع سقف طموحات الظفراوية في تحقيق مركز متقدم، علماً بأن أفضل مركز للفريق كان الثامن وحققه في موسم 2012 -2013.

وفي الجانب الآخر، برز البرازيلي جواو بيدرو وواصل أدواره المميزة في مساعدة الظفرة في تحقيق الانتصارات وسجل هدفين في اللقاء ورفع رصيده إلى 8 أهداف وتفصله 4 أهداف فقط عن لابا مهاجم العين ومتصدر ترتيب الهدافين.

وفي المقابل، ما زال الفجيرة محلك سر في المركز ال12 برصيد 10 نقاط، ويحتاج المدرب الجزائري بوقرة إلى الكثير من العمل لتحسين نتائج فريقه في الإياب.

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ومن جانبه أشاد أحمد عمران القبيسي عضو إدارة الشركة الناطق الرسمي -مشرف عام الفريق الأول، بالإنجاز الذي حققه فارس الظفرة في دوري الخليج العربي بحصوله على المركز الخامس برصيد 23 نقطة، وقال: الظفرة قدم دوراً أول استثنائياً في الموسم الحالي من الدوري، بتحقيقه أرقاماً جيدة وتاريخية، والإدارة راضية تماماً عن المجهود المقدر الذي قام به الجهاز الفني والإداري واللاعبون.

وأوضح القبيسي أن النتائج والأرقام التي حققها الظفرة في المسابقة ترفع من سقف الطموحات.

من جهته، وصف الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني للظفرة الفوز على الفجيرة بالمهم، مشيراً إلى أن الانتصار بالرغم من الثلاثية لم يكن سهلاً.

وأكد رازوفيتش أنه وبالرغم من الأرقام والانتصارات المتتالية التي يحرزها الظفرة إلا أن التركيز يظل دائماً في القادم بتجهيز فريقه للمباريات. واعتبر مدرب الظفرة أن طرد اللاعب المميز عبدالرحمن يوسف في المباراة يعد خسارة كبيرة للظفرة لا سيما أنه سيواجه فريق الجزيرة المدجج بالنجوم في افتتاحية الدور الثاني من الدوري.

ووجه الجزائري مجيد بوقرة مدرب الفجيرة سهامه نحو التحكيم وقال: منذ انطلاق المنافسة والتحكيم يعاملنا بقسوة ويتحامل علينا وحدث هذا لنا في عدد من المباريات، وفي مباراة الظفرة لم تحتسب لنا ركلة جزاء، كما نال لاعبنا عبدالله صالح إنذاراً غير مستحق في بداية المباراة، كما طرد الكابتن فهد سبيل، وبالرغم من أننا لم نقدم المطلوب إلا أن هذه الأسباب ساهمت في خسارتنا للمباراة.

وشدد بوقرة على أنه ليس قلقاً على مستقبل الذئاب في المسابقة.