ألميدا جاهز لمباراة عجمان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد

شارك الأذربيجاني ريتشارد ألميدا، صانع ألعاب بني ياس، في التدريبات التي استأنفها السماوي أمس، استعداداً لمباراة عجمان بعد غد الثلاثاء لحساب الجولة 14 من دوري الخليج العربي.

وكان ألميدا قد تعرض للإرهاق في مباراة النصر الأخيرة، والتي حسمها بني ياس لمصلحته بهدف نظيف، ولم يستكمل المباراة واستبدله الألماني وينفريد شايفر عند الدقيقة 78، بيد أن اللاعب جاهز للمشاركة في مباراة عجمان، ولا يعاني أي إصابة.

ويعاني بني ياس غيابَ لاعبه المقيم جون تيبار الذي حصل على البطاقة الحمراء المباشرة في الظهور الأول له مع السماوي بمباراة النصر، ولم تتعدّ مشاركته 9 دقائق، حيث سيغيب تيبار عن صفوف فريقه، خلال مباراتي عجمان والظفرة المقبلتين بالدوري.