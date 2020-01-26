شكرا لقرائتكم خبر عن الحمادي وصفية يتصدران سباق تلال والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز دراج نادي الحمرية عبدالله الحمادي ببطولة سباق الفردي العام للناشئين والإناث الذي نظمه اتحاد الدراجات أمس في مدينة تلال بالشارقة لمسافة 44 كم وشارك فيه 79 دراجاً و10 متسابقات من مختلف الأندية.

وجاء فوز الحمادي بالمركز الأول في فئة الناشئين بعد نجاحه في إنهاء السباق في زمن قدره ساعة و8 دقائق و29 ثانية وبمعدل سرعة بلغ 38 كم/ساعة بعد منافسة قوية مع دراج نادي التعاون يوسف الشحي الفائز بالمركز الثاني ودراج نادي شباب الأهلي صاحب المركز الثالث.

وفي فئة الإناث حققت لاعبة نادي النصر المتميزة صفية الصايغ المركز الأول وجاءت لاعبة نادي أبوظبي ميقان سميث في المركز الثاني ومتسابقة نادي النصر شيخة راشد في المركز الثالث.

وعقب انتهاء السباق قام عبد الكريم الزرعوني المدير المالي رئيس اللجنة الفنية ونايف جكة الأمين العام المساعد بتتويج الفائزين والفائزات.

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