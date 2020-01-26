شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يستعير الصربي رادوفانوفيتش من العين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: « الخليج » أعلن اتحاد كلباء تعاقده مع صانع الألعاب الصربي أندريا رادوفانوفيتش (18عاماً) قادماً من العين على سبيل الإعارة، وتم قيده في فئة المقيمين. يذكر أن كلباء جدد ثقته في محترفيه الأجانب التوغولي بنبيل مالابا، والمجري جوجاك، إضافة إلى البرازيلي هنريكي بوس والأردني ياسين البخيت.

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