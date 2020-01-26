استعدادات مكثفة للبطولة الدولية لقفز المظلات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمود شرف



تجرى استعدادات مكثفة لانطلاق البطولة الدولية الثالثة للقفز بالمظلات التي تحتضنها الشارقة من 4 إلى 8 فبراير المقبل، وأوضح نصر النيادي رئيس اللجنة العليا المنظمة أن الترتيبات اكتملت استعداداً لانطلاق الحدث الكبير تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.

وقال: البطولة ستشهد مشاركة أكثر من 100 متسابق من 24 دولة، وستكون هنالك فعاليات ونشاطات مواكبة للبطولة في مقر البطولة في جبل الفاية بمنطقة مليحة في الشارقة، وتم التنسيق مع شركة شروق لدعم هذه البطولة في عدة فعاليات، تشرف عليها شروق لاستقطاب عدد كبير من الزوار والمتابعين.

وأضاف: تم التنسيق مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، لترتيب زيارة لوفد من أصحاب الهمم لمتابعة البطولة، والتعرف إلى الأبطال العالميين المشاركين، وستكون هنالك قفزة عبر المظلة لواحد من أصحاب الهمم برفقة أحد المتخصصين في القفز، لنبرز لكل العالم أن أصحاب الهمم يستطيعون المشاركة والتفاعل في أي مجال.