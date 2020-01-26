شكرا لقرائتكم خبر عن ماريانا تعالج روزا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف ناصر حسن الفلاسي مدير الفريق الأول للكرة بنادي حتا، ان المهاجم البرازيلي صاموئيل روزا سافر إلى صربيا لتلقي العلاج على يد الطبيبة الصربية الشهيرة ماريانا كوفانفيتش حتى يضمن عودته سريعاً إلى صفوف الفريق.
وعن تكرار هزائم الفريق شدد على وجوب الاستغناء عن كلمة (هار دلك) لان الفريق ما زال يتعرض للخسارة في المباريات، لافتاً إلى أن كل شيء كان سيئاً لحتا في الملعب أمام مستضيفه الوحدة.
وقال: نحن الآن نبحث عن ثلاث نقاط غائبة عن الفريق، بالتأكيد حينما تلعب أمام الفرق الكبيرة إن خرجت بنقطة فهذا مكسب كبير، لذا سنكون واقعيين وسننتظر الفوز على المنافسين المباشرين لأنه سيكون الانتصار الأهم.
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