اخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 25 / 1 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 25 / 1 / 2020 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: رسميا الزمالك يتأهل لدور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا ثانى مجموعته.

رسميا الزمالك يتأهل لدور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا ثانى مجموعته

تأهل فريق الزمالك رسميًا لدور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعد ضمان تواجده فى المركز الثانى بمجموعته عقب تعادل أول أغسطس الأنجولى مع زيسكو الزامبى بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، على ملعب "ليفي مواناواسا" ستاديوم ضمن الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى التى تضم الزمالك ومازيمبي بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. بادجي يزين قائمة الأهلي فى مباراة النجم الساحلي أعلن رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة النجم الساحلي، التى تقام فى التاسعة من مساء غدٍ الأحد، على ملعب السلام، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا. سيد عبد الحفيظ: نطمح للصعود بأفريقيا بأقدامنا.. والغيابات مؤثرة أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن فريقه سيخوض مباراة النجم الساحلى التونسى فى التاسعة مساء غد فى الأحد بدورى أبطال أفريقيا بدافع الفوز، ولا بديل عن الفوز، موضحا أن الأهلى يرغب فى التأهل لدور الثمانية بأقدامه وليس بأقدام الآخرين. بادجى يرتدى قميص فلافيو فى الأهلى أمام النجم ظهر لأول مرة السنغالى أليو بادجى، مهاجم الأهلى الجديد، فى قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي، التى تقام فى التاسعة من مساء غدٍ الأحد، على ملعب السلام، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، وذلك بعد أن تم قيده فى القائمة المحلية والأفريقية بدلاً من المغربى وليد أزارو الذى تمت إعارته لصفوف الاتفاق السعودى. Advertisements

الأهلي بالأحمر والنجم بالأسود فى موقعة السلام بدورى أبطال أفريقيا

عقد الاجتماع الفنى الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى ونظيره النجم الساحلى التونسى، ظهر اليوم بمقر النادى بالجزيرة، بحضور سمير عدلى المدير الإدارى للأهلي، وماهر عبد العزيز إدارى الفريق، وطاقم الحكام ومراقب المباراة، ومسئولى الفريق التونسى، وتم الاتفاق على ارتداء الأهلى زيه التقليدى "القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء"، بينما يرتدى النجم الساحلى زيا أسود بالكامل.

مران الأهلي.. رمضان صبحي يشارك فى الفقرة البدنية.. وتدريبات قوية للحراس

شارك رمضان صبحي، لاعب الأهلي، فى المران البدنى الذى خاصه الفريق اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة النجم الساحلى التونسى فى التاسعة من مساء غد الأحد، فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وتأتى مشاركة رمضان فى إطار تجهيز اللاعب للمباريات المقبلة بعد الاقتراب من التعافى من إصابته الأخيرة بمزق فى العضلة الخلفية، ويغيب رمضان عن مباراة النجم فيما يبذل الجهاز الفنى جهودا لتجهيز اللاعب لمباراة الهلال السودانى يوم 1 فبراير المقبل، فى ختام دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.