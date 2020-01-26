شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب تأخير إعلان الأهلي رحيل صلاح محسن لـ سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار عدم إعلان النادي الأهلي عن رحيل صلاح محسن مهاجم الفريق لنادي سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر العديد من علامات الاستفهام، خاصة أن النادي السكندري أعلن عبر رئيسه فرج عامر الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة.

مصدر في الاهلي قال لـ"الخليج 365" إن النادي وافق بالفعل على إعارة صلاح محسن لنادي سموحة لمدة ستة أشهر في ظل العلاقة القوية بين الأهلي والنادي السكندري، كما أن اللاعب رحّب باللعب للفريق السكندري وبارك السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بهذه الخطوة لعدم حاجته لجهود المهاجم الشاب حالياً.

وأوضح المصدر أن عدم إعلان الأهلي عن إعارة صلاح محسن يرجع للخوف من تعرض أى من لاعبي الفريق خاصة في الخط الهجومي لإصابات قوية قد تُجبر الجهاز الفني على التراجع عن إعارة صلاح محسن، وشدد المصدر على أن الأهلي سيُعلن عقب مباراة النجم الساحلي غدا، الأحد، ببطولة دوري أبطال أفريقيا إتمام إعارة صلاح محسن لسموحة.

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وقال المصدر إن الأهلي اتفق مع سموحة على جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة وتم تأجيل الإعلان وانتقال اللاعب رسمياً خوفاً من حدوث مُستجدات أهلاوية قبل غلق باب القيد في ميركاتو الشتاء قد تُعيد الحسابات الحمراء وتُجبر إدارة الأهلي على بقاء صلاح محسن.

وشارك صلاح محسن مع المنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب في ثلاث مباريات ودية، أمام تونس والجزائر، واستطاع أن يحرز هدفين، وشارك كذلك في مباراتين أمام السعودية وانضم لمنتخب المحليين وشارك في مباراة واحدة.

ولعب أول مباراة له مع منتخب مصر الأول يوم 8 سبتمبر 2018 وكانت أمام النيجر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019، حين دفع به المدير الفني خافيير أجييري بديًلا في الدقيقة 57 بدلا من مروان محسن.

ويعد صلاح محسن أغلى لاعب فى تاريخ الدورى المصرى ينتقل بين ناديين محليين بعد انضمامه لصفوف الأهلى مقابل 38 مليون جنيه، حصل عليها نادى إنبى منذ موسمين، فى صفقة شهدت جدلا كبيرا بسبب القيمة المالية المرتفعة، بخلاف دخول الغريم التقليدى نادى الزمالك فى المفاوضات وقتها.