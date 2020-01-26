شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تطير إلى أنجولا الأربعاء بعد حسم التأهل لدور الثمانية بأبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
وحسم الزمالك التأهل بصفة رسمية إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد تعادل أول أغسطس الأنجولى مع زيسكو يونايتد الزامبى، بهدف لمثله، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بالبطولة الإفريقية، فيما تعادل الأبيض فى الجولة ذاتها مع مازيمبى الكونغولى سلبيا، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الجمعة، على استاد السلام.
وبهذا يحتل مازيمبى الكونغولى صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، فيما يأتى الزمالك فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، وزيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرا أول أغسطس الانجولى فى المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.
وكان الزمالك قد هُزم من مازيمبى الكونغولى بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، قبل أن يفوز على أول أغسطس الأنجولى بهدفين دون رد فى الجولة الثانية، ثم تعادل مع زيسكو يونايتد بهدف لمثله فى الجولة الثالثة، قبل أن يفوز عليه بهدفين دون رد، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات، قبل أن يتعادل سلبيا فى الجولة الخامسة أمام مازيمبى الكونغولى.
ويرتبط الزمالك بخوض مباراة وادى دجلة المقرر إقامتها فى إطار منافسات الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدورى الممتاز، مساء يوم الثلاثاء المقبل باستاد السلام، على أن يسافر بعدها الفريق إلى أنجولا.
يذكر، أن الزمالك حقق الفوز فى أخر ثلاث مباريات بمسابقة الدورى الممتاز، أمام أسوان وطنطا والجونة ليحتل الأبيض المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهزم فى مباراتين، فيما سجل 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف.
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