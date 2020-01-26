7 أخبار رياضية لا تفوتك

تأهل فريق الزمالك رسميًا لدور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعد ضمان تواجده فى المركز الثانى بمجموعته عقب تعادل أول أغسطس الأنجولى مع زيسكو الزامبى بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، على ملعب "ليفي مواناواسا" ستاديوم ضمن الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى التى تضم الزمالك ومازيمبي بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

بادجي يزين قائمة الأهلي فى مباراة النجم الساحلي

أعلن رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة النجم الساحلي، التى تقام فى التاسعة من مساء غدٍ الأحد، على ملعب السلام، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

سيد عبد الحفيظ: نطمح للصعود بأفريقيا بأقدامنا.. والغيابات مؤثرة

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن فريقه سيخوض مباراة النجم الساحلى التونسى فى التاسعة مساء غد فى الأحد بدورى أبطال أفريقيا بدافع الفوز، ولا بديل عن الفوز، موضحا أن الأهلى يرغب فى التأهل لدور الثمانية بأقدامه وليس بأقدام الآخرين.

بادجى يرتدى قميص فلافيو فى الأهلى أمام النجم

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ظهر لأول مرة السنغالى أليو بادجى، مهاجم الأهلى الجديد، فى قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي، التى تقام فى التاسعة من مساء غدٍ الأحد، على ملعب السلام، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، وذلك بعد أن تم قيده فى القائمة المحلية والأفريقية بدلاً من المغربى وليد أزارو الذى تمت إعارته لصفوف الاتفاق السعودى.