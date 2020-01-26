7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم السبت 25 / 1 / 2020 فى مقدمتها، بادجي يزين قائمة الأهلي فى مباراة النجم الساحلي.
رسميا الزمالك يتأهل لدور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا ثانى مجموعته
تأهل فريق الزمالك رسميًا لدور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعد ضمان تواجده فى المركز الثانى بمجموعته عقب تعادل أول أغسطس الأنجولى مع زيسكو الزامبى بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، على ملعب "ليفي مواناواسا" ستاديوم ضمن الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى التى تضم الزمالك ومازيمبي بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
بادجي يزين قائمة الأهلي فى مباراة النجم الساحلي
أعلن رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة النجم الساحلي، التى تقام فى التاسعة من مساء غدٍ الأحد، على ملعب السلام، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.
سيد عبد الحفيظ: نطمح للصعود بأفريقيا بأقدامنا.. والغيابات مؤثرة
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن فريقه سيخوض مباراة النجم الساحلى التونسى فى التاسعة مساء غد فى الأحد بدورى أبطال أفريقيا بدافع الفوز، ولا بديل عن الفوز، موضحا أن الأهلى يرغب فى التأهل لدور الثمانية بأقدامه وليس بأقدام الآخرين.
بادجى يرتدى قميص فلافيو فى الأهلى أمام النجم
الأهلي بالأحمر والنجم بالأسود فى موقعة السلام بدورى أبطال أفريقيا
عقد الاجتماع الفنى الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى ونظيره النجم الساحلى التونسى، ظهر اليوم بمقر النادى بالجزيرة، بحضور سمير عدلى المدير الإدارى للأهلي، وماهر عبد العزيز إدارى الفريق، وطاقم الحكام ومراقب المباراة، ومسئولى الفريق التونسى، وتم الاتفاق على ارتداء الأهلى زيه التقليدى "القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء"، بينما يرتدى النجم الساحلى زيا أسود بالكامل.
الزمالك يحجز "فندقين" فى أنجولا قبل رحلة أول أغسطس
حجز مسئولو الزمالك فندقين لإقامة الفريق فى أنجولا، استعدادا لرحلة سفر الفريق الأبيض لمواجهة أول أغسطس الأنجولى، يوم 1 من شهر نوفمبر المقبل، فى المباراة المقرر إقامتها فى الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات، ويحتل الزمالك، المركز الثانى بترتيب المجموعة الأولى بالبطولة الأفريقية، برصيد 8 نقاط، فى حين يتصدر نادى مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 11 نقطة.
تشاتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة رينجرز فى الكونفدرالية
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