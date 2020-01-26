شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف سر هدية الملايين الـ10 للزمالك من تعادل زيسكو وأول أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مسئولو نادي الزمالك مكافأة مالية ضخمة عقب التأكد من بلوغ الفريق الكروي الأول بالنادي إلى الأدوارالإقصائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا المقامة حالياً، مستفيداً من الهدية القيمة التي منحها زيسكو يونايتد ضد أول أغسطس، والتى أقيمت على ملعب الأول وانتهت بالتعادل الإيجابي، لينهي بها الجدل بشأن الفرق المتأهلة عن المجموعة الأولى من البطولة القارية الشهيرة.





وأهدى فريق زيسكو يونايتد الزامبي للزمالك المصري بطاقة التأهل للدور المقبل من دوري الأبطال، بالتعادل أمام نظيره ومضيفه أول أغسطس الأنجولي، بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ووفقا للوائح البطولة فإن الفرق المتأهلة لدور الثمانية ستحصل على مكافأة مالية محددة، تفوق بالطبع ما سيحصل عليه الفرق المودعة للبطولة من دور المجموعات.

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زيسكو وأول أغسطس

وتأهل رسميا الزمالك صاحب وصافة المجموعة برصيد 8 نقاط، خلف المتصدر مازيمبي الكونغولي، الذي يحسم مصيره من التأهل إلى دور ربع نهائي أبطال أفريقيا.

وجاء ترتيب المجموعة الأولى على النحو التالي: مازيمبي 11 نقطة، الزمالك 8 نقاط، زيسكو 3 نقاط، وأول أغسطس3 نقاط أيضا.

وكانت مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات بين أول أغسطس وزيسكو يونايتد انتهت بالتعادل الإيجابي، بهدف لكل فريق.