شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الاتحاد تخسر أمام الرياضة اللبنانى 89 / 94 ببطولة دبى الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى فريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى ثانى خسارة له ببطولة دبى الدولية لكرة السلة بالهزيمة أمام الرياضة اللبنانى بنتيجة 89/94، بالمباراة التى جمعت الفريقين اليوم بصالة شباب الأهلى بالإمارات. وكان الاتحاد السكندرى قد تلقى هزيمته الأولى أمس أمام سلا المغربى بنتيجة 88/87.

من جانبه قال أحمد مرعي، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، إن السبب الرئيسي في هزيمة الفريق اليوم أمام الرياضي اللبناني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى هو استمرار وقوع اللاعبين في نفس الأخطاء الدفاعية.

وأبدي المدير الفني استياءه من مستوى المحترف الوحيد بصفوف الفريق، والذى لم يقدم المستوى المتوقع خلال البطولة، موضحا أن عدم انسجام اللاعب مع الفريق أحد أسباب عدم دعم المحترف "هاريس" للاتحاد خلال بطولة دبى.

Advertisements

وتوقع "مرعي" تحسن أداء الفريق بشكل كبير خلال اللقاءات المقبلة، وقال: "أتوقع تحسن الأداء بعد دخول اللاعبين في أجواء البطولة سريعا، خاصة مع المستوى الفنى الكبير لبطولة دبي، وهو ما لم يعتاد عليها لاعبو الفريق خلال البطولة المحلية التي يشارك بها في مصر".