شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الاتحاد تخسر أمام الرياضة اللبنانى 89 / 94 ببطولة دبى الدولية والان مع تفاصيل الخبر
من جانبه قال أحمد مرعي، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، إن السبب الرئيسي في هزيمة الفريق اليوم أمام الرياضي اللبناني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى هو استمرار وقوع اللاعبين في نفس الأخطاء الدفاعية.
وأبدي المدير الفني استياءه من مستوى المحترف الوحيد بصفوف الفريق، والذى لم يقدم المستوى المتوقع خلال البطولة، موضحا أن عدم انسجام اللاعب مع الفريق أحد أسباب عدم دعم المحترف "هاريس" للاتحاد خلال بطولة دبى.
وتوقع "مرعي" تحسن أداء الفريق بشكل كبير خلال اللقاءات المقبلة، وقال: "أتوقع تحسن الأداء بعد دخول اللاعبين في أجواء البطولة سريعا، خاصة مع المستوى الفنى الكبير لبطولة دبي، وهو ما لم يعتاد عليها لاعبو الفريق خلال البطولة المحلية التي يشارك بها في مصر".
وانطلقت البطولة بمواجهة منتخب الإمارات مع مايتى الفنلندى، والجامعة الأمريكية بلبنان مع الرياضى اللبنانى. وأوقعت القرعة فريق الاتحاد السكندرى فى المجموعة الأولى بجانب فرق الرياضى اللبنانى، وسلا المغربى، الوثبة السورى، الجامعة الأمريكية بدبى، ونادى هوبس اللبنانى، وفى المجموعة الثانية نادى بيروت اللبنانى، ومايتى الفلبينى، رادس التونسى، والاتحاد السورى، بالإضافة إلى منتخب الإمارات.
من ناحية أخرى، يقع فريق الاتحاد السكندرى فى المركز الثالث بالدورى، بعدما خاض 9 مباريات فاز فى 8 وخسر واحدة، ووصل رصيده إلى 17 نقطة، ويتبقى له مباراة مؤجلة امام سبورتنج، كان مقررا إقامتها الأربعاء الماضى إلا أن التأجيل جاء بسبب وفاة والدة المدير الفنى على أن يتم إقامتها يوم 27 فبراير المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر سلة الاتحاد تخسر أمام الرياضة اللبنانى 89 / 94 ببطولة دبى الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.