شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. منتخب "النسائية" يخوض معسكرا مغلقا استعدادا لمباراة العودة أمام المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق المعسكر الأخير لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة استعدادا لمواجهة منتخب المغرب فى مباراة العودة المقرر لها 2 فبراير بمدينة سلا بالمملكة المغربية. ومن المقرر أن تتجه بعثة المنتخب الوطني برئاسة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على الكرة النسائية، للمغرب يوم الخميس المقبل 30 يناير.

وعين الاتحاد الأفريقي طاقم تحكيم تونسي للقاء، وجاء كالتالى: درصاف القنواطي حكم ساحة، وهدي افيين مساعد أول، ورحمة علواني مساعد ثان، وهادية عمارة حكم رابع، وتراقب المباراة مريم طايل من موريتانيا.

وتضم قائمة المنتخب 22 لاعبة فرح سمير وحبيبة خالد وإلهام هاني ونادين غازي وليلي شريف ودانا ندي وهدي شكري ونادين شافعي، ومروة طلعت وشروق إبراهيم وأمل ناصر وندي الغريب وأميرة محمد وإيمان حسن، ويارا ياسر وبسمة محمد وندي عماد وإسراء فرج ونادية رمضان، وهنا وجيه ورنا هشام وهاجر أحمد، ومن المقرر أن تضم البعثة المتوجه للمغرب 19 لاعبة.

ويركز الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف المدير الفني، ومصطفي منير المدرب العام، وفايزة حيدر المدرب المساعد، وباسم خيرت مدرب حراس المرمى على النواحى الخططية وطريقة اللعب، بالإضافة إلى علاج الأخطاء التى ظهرت في مباراة الذهاب أمام المغرب من خلال محاضرات بالفيديو.

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وبدأ المران اليوم بأداء تدريبات بدنية خفيفة ثم أداء بعض الجمل التكتيكية، وخضعت هدي شكري ونادين غازي لتدريبات فردية تحت قيادة الدكتور أحمد بسيوني طبيب المنتخب، والدكتورة هبة فهمي أخصائي العلاج الطبيعي للإصابة بإجهاد عضلي.

ومن المقرر أن يتدرب الفريق علي فترتين صباحية ومسائية بداية من غد الأحد. كما وضعت الدكتورة هناء المهيري استشاري التغذية نظاما غذائيا لمدة أسبوع قبل السفر للمغرب بهدف الوصول باللاعبات للوزن المثالي.