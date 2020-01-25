الدوري السعودي: الشباب يعرقل الهلال وتعادل الاتحاد والعدالة

السبت 25 يناير 2020

ضمن منافسات الجولة ال 15 من ​الدوري السعودي​، تعادل نادي ​الشباب​ مع ​الهلال​ من دون اهداف في المباراة التي اقيمت على استاد الأمير فيصل بن فهد.

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وجاءت المباراة متوسطة المستوى، حيث غابت الفعالية امام المرمى ولم يتمكن اي من الفريقين من افتتاح التسجيل، كما تعرض لاعب الهلال علي هادي آل بليهي للطرد عند الدقيقة 82 بعد حصوله على بطاقتين صفراويتين.

ورفع الهلال رصيده الى 32 نقطة في المركز الثاني، والشباب الى 22 نقطة في المركز التاسع.

وفي مباراة اخرى، تعادل ​الاتحاد​ مع ​العدالة​ بنتيجة 0-0، ليتقدم الى المركز ال 12 برصيد 15 نقطة، بينما يحتل العدالة المركز ال 15 برصيد 10 نقاط.