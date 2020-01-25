كيكي يتلقى أول هزيمة في مشواره الجديد مع برشلونة

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ألحق فلنسيا أول هزيمة بالمدرب كيكي سيتين مع فريقه الجديد برشلونة، بعدما فاز صاحب الأرض 2-صفر في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، السبت.
وأهدر ماكسي غوميز ركلة جزاء في الشوط الأول، قبل أن يصلح الخطأ بتسديد كرة حولها جوردي ألبا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 48، قبل أن يضيف لاعب فلنسيا ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 77.
وكان فلنسيا الطرف الأخطر على المرمى طوال المباراة، رغم سيطرة برشلونة على الكرة لفترات طويلة.
وبقي برشلونة في الصدارة برصيد 43 نقطة من 21 مباراة وبفارق الأهداف عن ريال مدريد، الذي خاض 20 مباراة، وسيلعب في ضيافة ريال بلد الوليد غدا الأحد. ويأتي فلنسيا خامسا وله 34 نقطة.
وتولى سيتين قيادة برشلونة منذ 11 يوما، وفاز 1-صفر على غرناطة في الدوري، ثم تفوق بصعوبة 2-1 على إبيزا المتواضع في كأس ملك إسبانيا الأربعاء، بفضل هدفين متأخرين عبر أنطوان غريزمان.
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